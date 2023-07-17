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У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за минулу добу

17 липня 2023 06:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за минулу добу
Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За минулу добу авіація сил оборони завдала 15 ударів по російських окупантах та їх техніці. Зокрема, один з ударів ЗСУ прийшовся по ворожому ЗРК. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції РЕБ окупантів", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі розповіли також і про російські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, окупанти завдали 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснили 48 обстрілів із РСЗВ за минулу добу.

"Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт", — зазначили в установі.

Також там додали, що залишається високою ймовірність ворожих ударів по Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Український захисник прицілюється по позиціях ворога. Фото: Генштаб ЗСУ
Український захисник на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив відео з перебігом роботи снайперської групи Збройних сил України. Так, на кадрах видно, як українські захисники успішно нищать ворога на передовій.

Також ми повідомляли, що Сирський побажав українцям доброї ночі та пообіцяв російським окупантам пекельну нічку. За його словами, "колискова" для них "уже готується".

Додамо, що на східному фронті ситуація дещо загострилась. Тривають запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.

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