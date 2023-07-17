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Кризис российского командования: в ISW объяснили, как это повлияет на военные возможности армии

17 июля 2023 08:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кризис российского командования: в ISW объяснили, как это повлияет на военные возможности армии
Российские военные. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Среди российского командования назревает кризис. Возможные последствия, которые он может повлечь за собой, ухудшат возможности армии РФ проводить наступательные операции и вести войну в Украине.

Об этом говорится в материале от института изучения войны ISW.

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Кризис российского командования

"Очевидный кризис в российском командовании и соответствующие моральные последствия, которые он может повлечь, вероятно, ухудшат российские возможности проводить тактические наступательные операции, критически важные для российской эластичной обороны на юге Украины", — говорится в сообщении.

Там добавляют, что любые контратаки требуют высокого уровня мотивации и морального духа. На юге Украины, в частности в районе Запорожской области, военные РФ испытывают "серьезные проблемы с моральным духом" из-за споров вокруг увольнения командиров.

Последствия кризиса командования РФ

Проблемы, связанные с моральным духом, могут привести к отсутствию сплоченности между военными. Также к тому, что они перестанут подчиняться и выполнять приказы.

"Очевидный кризис российского командования грозит деморализовать широкие военные действия России в Украине", — добавляют в ISW.

Напомним, в Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за минувшие сутки. Авиация сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупантам и их технике. В частности, один из ударов ВСУ пришелся по враждебному ЗРК.

Добавим, что на восточном фронте ситуация несколько обострилась. Продолжаются упорные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки.

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