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Пулеметчик Третьей штурмовой эффектно уничтожил вражеских бойцов на мотоцикле

27 мая 2024 16:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пулеметчик Третьей штурмовой эффектно уничтожил вражеских бойцов на мотоцикле
Оккупанты на мотоцикле, уничтоженные пулеметным огнем. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы сил обороны продолжают сдерживать наступление российской армии на Харьковском направлении. Воины проявляют незаурядный личный героизм в бою с захватчиками.

Искусную работу пулеметчика Третьей штурмовой бригады обнародовали в понедельник, 27 мая.

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"Пулеметчик Третьей штурмовой вплотную разобрал оккупантов на мото", — говорится в сообщении.

Вражеских бойцов на мотоциклах ликвидировали в Харьковской области, когда они пытались с наскока войти на позиции ВСУ.

"Так и не доехали. Новую вражескую тактику штурма вместе с россиянами и их "конем" уничтожили бойцы 1-го мехбата бригады", — сообщили в 3 ОШБр.

Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута 7 мая.

Также 6 мая пограничники показали момент поражения российского БпЛА в небе над Сумщиной.

война
Украина
видео
Харьковская область
оккупанты
штурмовая бригада

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