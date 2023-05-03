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Куртев показал последствия ночной российской атаки на Запорожье

3 мая 2023 09:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Куртев показал последствия ночной российской атаки на Запорожье
Спасатели на месте обстрела в Запорожье. Фото: t.me/kurtievofficial
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 3 мая, российские оккупанты атаковали Запорожье. Под вражеским прицелом оказались мирные дома одного из частных секторов города.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Куртев рассказал, что в результате российского обстрела разрушен один дом, а еще два имеют сильные повреждения. По его словам, еще у около 40 домов выбиты окна и повреждены кровли.

"Слава Богу, обошлось без жертв и травмированных", — сообщил Куртев.

Он добавил, что на месте работают городская аварийно-спасательная служба, "Запорожремсервис" и волонтеры.

Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Запорожья. Фото: t.me/kurtievofficial
Куртев в Запорожье
Куртев на месте российского обстрела. Фото: t.me/kurtievofficial

Напомним, в ночь на 3 мая российские оккупанты в очередной раз пытались обстрелять Украину. Они использовали дроны-камикадзе иранского производства. Силам ПВО удалось приземлить более 20 вражеских воздушных целей.

Также мы писали, что три российских дрона-камикадзе атаковали нефтебазу в Кропивницком. Обошлось без жертв, но на территории нефтебазы начался пожар.

Добавим, в ночь со 2 на 3 мая российские оккупационные войска с помощью дронов-камикадзе атаковали Днепропетровскую область. В Днепре беспилотник нанес повреждения административному зданию.

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