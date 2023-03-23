Лікар із Запоріжжя розповів, як рятував людей після удару рф по багатоповерхівці
Лікар-хірург із Запоріжжя Станіслав Стойков разом із колегами врятував 15 людей, які опинилися під завалами будинку, обстріляного армією рф. Сам чоловік в момент удару перебував у цій же багатоповерхівці.
Про це він розповів у своєму Instagram.
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Деталі
Щелепно-лицевий хірург Станіслав Стойков на момент вибуху перебував у квартирі своєї матері.
"Заїхав до матері випити чашку кави, посидіти. Спочатку нічого не відчули, а потім нас відкинуло хвилею до коридору. Після чого я включив телефон і почав знімати — на відео чути, як пролунав другий вибух", — розповів він журналістам.
Після другого вибуху Станіслав з матір'ю вибіг на вулицю, де зустрів колег з п'ятої міської лікарні, які вже надавали допомогу постраждалим людям.
"Ми разом пішли до сусідніх під’їздів, де все було набагато гірше. І почали потроху-потроху витягувати людей і допомагати", — розповідає лікар.
За його словами, медикам вдалося витягнути з сусіднього будинку 15 людей.
Нагадаємо, 22 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Ще одна не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.
На місці проводилися рятувально-пошукові роботи. Рятувальникам вдалося врятувати шістьох людей. Також відомо про одного загиблого.
Окрім того, за життя ще 25 людей зараз борються запорізькі медики. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, 19 людей — у стані середньої тяжкості.