Врач из Запорожья рассказал, как спасал людей после удара рф по многоэтажке
Врач-хирург из Запорожья Станислав Стойков вместе с коллегами спас 15 человек, которые оказались под завалами дома, обстрелянного армией рф. Сам мужчина в момент удара находился в этой же многоэтажке.
Об этом он рассказал в своем Instagram.
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Челюстно-лицевой хирург Станислав Стойков на момент взрыва находился в квартире своей матери.
"Заехал к матери выпить чашку кофе, посидеть. Сначала ничего не почувствовали, а потом нас отбросило волной в коридор. После чего я включил телефон и начал снимать — на видео слышно, как раздался второй взрыв", — рассказал он журналистам.
После второго взрыва Станислав с матерью выбежал на улицу, где встретил коллег из пятой городской больницы, уже оказывавших помощь пострадавшим людям.
"Мы вместе пошли в соседние подъезды, где все было гораздо хуже. И начали понемногу вытаскивать людей и помогать", — рассказывает врач.
По его словам, медикам удалось вытащить из соседнего дома 15 человек.
Напомним, 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Еще одна не разорвалась и застряла у крыши жилого дома.
На месте проводились спасательно-поисковые работы. Спасателям удалось спасти шесть человек. Также известно об одном погибшем.
Кроме того, за жизнь еще 25 человек сейчас борются запорожские медики. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 19 человек — в состоянии средней тяжести.