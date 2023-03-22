Внаслідок атаки у Запоріжжі загинула людина, десятки поранених госпіталізовані

Росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі

У Запоріжжі внаслідок атаки росіян по житловому будинку загинула людина. Також наразі 25 людей з пораненнями перебувають у лікарнях.

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Що відомо

"На жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула", — повідомив Куртєв.

Куртєв також уточнив дані про кількість поранених. За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. Три людини — у важкому стані, 19 — у середньому, ще троє людей, серед яких дві дитини, отримали легкі поранення.

Кримінальне провадження

Як повідомили у Офісі генпрокурора, щодо сьогоднішньої атаки по Запоріжжю розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 22 березня 2023 року близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет, тип яких на даний час встановлюється. Попередньо постраждало більше 20 людей, серед них троє дітей", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна з ракет поцілила між двома багатоповерхівками, в яких частково зруйновано квартири, балкони, пошкоджено дахи та вибито вікна. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено інші розташовані поруч житлові будинки, автівки та інші об’єкти цивільної інфраструктури міста.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами перебувають люди, дані щодо постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок російського обстрілу Запоріжжя у багатоповерхівку влучило відразу дві ракети.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі.