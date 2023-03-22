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У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи біля постраждалих будинків: що відомо

22 березня 2023 21:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки російського обстрілу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи та слідчо-оперативні дії біля постраждалих будинків. Рятувальникам вдалося врятувати шістьох людей.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Андрій Куртєв.

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Деталі

"За життя ще 25 людей зараз борються запорізькі медики. Троє постраждалих знаходяться у важкому стані, 19 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Від усього серця бажаємо всім одужання! Молимося та віримо у їхні сили!", — розповів Куртєв.

Він повідомив, що, окрім двох багатоповерхівок, які отримали значні пошкодження і в яких постраждало 34 квартири, ушкодження від вибухової хвилі отримали також вікна і балкони ще 12 прилеглих будинків. Внаслідок російського обстрілу пошкодження різного ступеню отримали понад трьохсот квартир.

П'ять людей уже звернулися за допомогою про розселення. Їм надали місця у модульному містечку та в одному з шелтерів.

"Міські служби знаходяться на місцях з самого моменту прильоту. Сьогодні у роботах були задіяні фахівці та техніка міської спеціалізованої аварійно-рятувальної служби, "Запоріжремсервісу", "Водоканалу", "Запоріжміськсвітла", "ЕЛУАШу", "Міських теплових мереж". Зокрема комунальники демонтували залишки пошкоджених вікон та "закривали" їх плитами OSB і плівкою. Завтра роботи продовжаться", — розповів Куртєв.

Нагадаємо, у Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Одна з ракет не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі. За інформацією міської ради, загарбники скерували по житловому районі дві ракети.

Додамо, у Запоріжжі внаслідок влучання російської ракети між двома дев'ятиповерхівками зросла кількість постраждалих. Наразі відомо про 34 травмовані особи.

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