У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи біля постраждалих будинків: що відомо
У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи та слідчо-оперативні дії біля постраждалих будинків. Рятувальникам вдалося врятувати шістьох людей.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Андрій Куртєв.
-
Синоптик розповів, коли до України раптово повернеться сніг
-
Нове телешоу з Олею Поляковою спричинило неоднозначну реакцію в соцмережах
-
Долар по 45 грн/дол.: аналітики оцінили, якою може бути вартість валюти у 2023-му
-
Міноборони рф вирішило не виплачувати зарплати військовим: в чому причина
-
Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії
-
Скібіцький розповів, як окупанти переорієнтовують напрямки своїх ударів
-
Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський
-
Весняний шарм незламного Києва: емоції міста очима Новини.LIVE
-
Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста
-
Блінкен пояснив, чому Китай "уважно стежить" за подіями, які відбуваються в Україні
Деталі
"За життя ще 25 людей зараз борються запорізькі медики. Троє постраждалих знаходяться у важкому стані, 19 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Від усього серця бажаємо всім одужання! Молимося та віримо у їхні сили!", — розповів Куртєв.
Він повідомив, що, окрім двох багатоповерхівок, які отримали значні пошкодження і в яких постраждало 34 квартири, ушкодження від вибухової хвилі отримали також вікна і балкони ще 12 прилеглих будинків. Внаслідок російського обстрілу пошкодження різного ступеню отримали понад трьохсот квартир.
П'ять людей уже звернулися за допомогою про розселення. Їм надали місця у модульному містечку та в одному з шелтерів.
"Міські служби знаходяться на місцях з самого моменту прильоту. Сьогодні у роботах були задіяні фахівці та техніка міської спеціалізованої аварійно-рятувальної служби, "Запоріжремсервісу", "Водоканалу", "Запоріжміськсвітла", "ЕЛУАШу", "Міських теплових мереж". Зокрема комунальники демонтували залишки пошкоджених вікон та "закривали" їх плитами OSB і плівкою. Завтра роботи продовжаться", — розповів Куртєв.
Нагадаємо, у Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Одна з ракет не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі. За інформацією міської ради, загарбники скерували по житловому районі дві ракети.
Додамо, у Запоріжжі внаслідок влучання російської ракети між двома дев'ятиповерхівками зросла кількість постраждалих. Наразі відомо про 34 травмовані особи.