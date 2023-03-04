Ликвидация последствий обстрела в Запорожье: количество погибших увеличилось до десяти
Уже двое суток спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Запорожье. ГСЧС продолжает работы по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов здания.
Об этом сообщает ГСЧС.
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"По состоянию на 07:00 4 марта спасатели деблокировали тела еще троих погибших жильцов дома. Всего из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших из которых один ребенок", — говорится в сообщении.
Коммунальщики вывезли более 333 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС оказали помощь 92 жителям дома и родственникам пострадавших.
В общей сложности спасателям удалось спасти 11 человек.
Для улучшения видимости при проведении аварийно-спасательных работ ночью спасатели дополнительно устанавливали осветительные башни.
"По состоянию на 07:00 4 марта ликвидация последствий продолжается. Всего к работам привлечены 109 сотрудников различных служб и 21 единица техники, из них от ГСЧС — 74 спасателя и 13 единиц", — добавили в ГСЧС.
Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен целый подъезд пятиэтажки, под завалами уже обнаружили тела двух погибших.
Также мы писали, что Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по Запорожью, пообещал, что Украина выгонит захватчиков со своей земли. А оккупанты, добавил глава государства, будут отвечать за все совершенное зло.