Липневий обстріл аеродрому Канатове: СБУ затримала причетного до операції ССОшника, — ЗМІ

Роман Червінський, затриманий СБУ. Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України затримала колишнього в.о. командира одного із підрозділів ССО Романа Червінського. Він вважається причетним до невдалої операції, яка завершилася російським ударом по аеродрому під Кропивницьким.

Про це повідомило видання "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Деталі затримання Червінського

Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського, якого вважають причетним до неофіційної операції, що обернулася обстрілом аеродрому Канатове під Кропивницьким і загибеллю командира однієї із військових частин.

Червінського, за неофіційною інформацією, затримали вранці 24 квітня на території Тернопільської області.

Суд вирішує

Зараз суд вирішує питання щодо запобіжного заходу колишньому ССОшнику.

Відповідне судове засідання має відбутися 25 квітня.

Нагадаємо, кілька днів тому видання "Українська правда" опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що після дозволу Верховної Ради оплачувати добровільну здачу російської техніки український ІТшник розпочав цілу спецоперацію, намагаючись виманити на територію України російський бойовий літак.

Чоловік, користуючись базами даних російських пілотів, провів переговори із приблизно сотнею з них. Далі, з допомогою заступника командира військової частини в Силах спецоперацій Романа Червінського ІТшник знайшов кошти на цю операцію і почав домовлятися із трьома росіянами, найсерйозніше налаштованішими.

Зрештою операція завершилася тим, що один із пілотів пообіцяв перегнати літак на аеродром Канатове під Кропивницьким.

Але того дня, коли це мало статися, росіяни обстріляли аеродром. Тоді по Канатовому влучило, за даними офіційного слідства, які отримало видання, вісім крилатих ракет.

Загинув внаслідок обстрілу один український військовий, майже два десятки людей отримали поранення.

20 квітня СБУ заявила про те, що зайнялася розслідуванням деталей ракетного удару по аеродрому Канатове.