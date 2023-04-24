Июльский обстрел аэродрома Канатово: СБУ задержала причастного к операции ССОшника, — СМИ

Роман Червинский, задержанный СБУ. Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины задержала бывшего и. командира одного из подразделений ССО Романа Червинского. Он считается причастным к неудачной операции, завершившейся российским ударом по аэродрому под Кропивницким.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Детали задержания Червинского

Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского, которого считают причастным к неофициальной операции, обернувшейся обстрелом аэродрома Канатово под Кропивницким и гибелью командира одной из воинских частей.

Червинский, по неофициальной информации, был задержан утром 24 апреля на территории Тернопольской области.

Суд решает

Сейчас суд решает вопрос о мере пресечения бывшему ССОшнику.

Соответствующее судебное заседание должно пройти 25 апреля.

Напомним, несколько дней назад издание "Украинская правда" опубликовало материал, в котором говорилось, что после разрешения Верховной Рады оплачивать добровольную сдачу российской техники украинский ІТшник начал целую спецоперацию, пытаясь выманить на территорию Украины российский боевой самолет.

Человек, пользуясь базами данных российских пилотов, провел переговоры с примерно сотней из них. Далее, с помощью заместителя командира воинской части в Силах спецопераций Романа Червинского ІТшник нашел средства на эту операцию и стал договариваться с тремя россиянами, наиболее серьезно настроенными.

В конце концов, операция завершилась тем, что один из пилотов пообещал перегнать самолет на аэродром Канатово под Кропивницким.

Но в тот день, когда это должно было случиться, россияне обстреляли аэродром. Тогда по Канатово попало, по данным официального следствия, которые получило издание, восемь крылатых ракет.

Погиб в результате обстрела один украинский военный, почти два десятка человек получили ранения.

20 апреля СБУ заявила о том, что занялась расследованием деталей ракетного удара по аэродрому Канатово.