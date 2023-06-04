Лисак розповів про маленьку Лізу, яка загинула через обстріл під Дніпром
Вчора, 3 червня, російські окупанти атакували житловий будинок у Підгородненській територіальній громаді Дніпропетровської області. Загарбники вбили дворічну Лізу Приходько. Рятувальники знайшли тіло дівчинки сьогодні вночі.
Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Смерть дитини через російський обстріл
"Її звали Ліза. Їй було лише два роки. Весела й життєрадісна дівчинка. Разом із мамою вона була вдома, коли російські покидьки поцілили ракетою на подвір’я будинку. Обидві опинилися під завалами. Складно уявити, що відчував батько дівчинки, який чимдуж прибіг з роботи і побачив цю картину", — розповів Лисак.
За його словами, батько дівчинки несамовито кричав та відразу ж почав допомагати рятувальникам.
Лисак розповів, що спочатку з-під завалів будинку дістали маму Лізи. Її доправили до реанімації. Маленьку дівчинку, яка загинула, знайшли близько третьої ранку.
У Підгородненській територіальній громаді показали дитину, яку вбили окупанти.
Лисак разом із віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук відвідали місце обстрілу.
"Там триває ліквідація наслідків. Працюють усі служби. Розгорнули гуманітарні місії благодійні організації. Поряд з людьми місцева влада. Приймають звернення від мешканців постраждалих осель", — додав Лисак.
Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про вибух, який пролунав увечері 3 червня. За його словами, російські окупанти атакували житловий будинок та рятувальний підрозділ. Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі. До того ж російські окупанти пошкодили рятувальний підрозділ.
Також ми писали, що у Підгородненському районі Дніпропетровської області в уламках одного з будинків було виявлено тіло дворічної дівчинки. Загальна кількість постраждалих у цьому жахливому інциденті становить 22 особи, серед яких п'ять — це діти.