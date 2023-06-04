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Лисак розповів про маленьку Лізу, яка загинула через обстріл під Дніпром

4 червня 2023 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лисак розповів про маленьку Лізу, яка загинула через обстріл під Дніпром
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 3 червня, російські окупанти атакували житловий будинок у Підгородненській територіальній громаді Дніпропетровської області. Загарбники вбили дворічну Лізу Приходько. Рятувальники знайшли тіло дівчинки сьогодні вночі. 

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Її звали Ліза. Їй було лише два роки. Весела й життєрадісна дівчинка. Разом із мамою вона була вдома, коли російські покидьки поцілили ракетою на подвір’я будинку. Обидві опинилися під завалами. Складно уявити, що відчував батько дівчинки, який чимдуж прибіг з роботи і побачив цю картину", — розповів Лисак.

За його словами, батько дівчинки несамовито кричав та відразу ж почав допомагати рятувальникам.   

Лисак розповів, що спочатку з-під завалів будинку дістали маму Лізи. Її доправили до реанімації. Маленьку дівчинку, яка загинула, знайшли близько третьої ранку. 

У Підгородненській територіальній громаді показали дитину, яку вбили окупанти. 

Лиза, которая умерла в Днепропетровской области
Ліза Приходько, яка загинула внаслідок атаки РФ. Фото: facebook.com/pidgorodnenskatg

Лисак разом із віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук відвідали місце обстрілу. 

"Там триває ліквідація наслідків. Працюють усі служби. Розгорнули гуманітарні місії благодійні організації. Поряд з людьми місцева влада. Приймають звернення від мешканців постраждалих осель", — додав Лисак.

Верещук под Днепром
Верещук спілкується з місцевими жителями. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Верещук и Лысак под Днепром
Лисак спілкується з місцевими жителями. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про вибух, який пролунав увечері 3 червня. За його словами, російські окупанти атакували житловий будинок та рятувальний підрозділ. Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі. До того ж російські окупанти пошкодили рятувальний підрозділ.

Також ми писали, що у Підгородненському районі Дніпропетровської області в уламках одного з будинків було виявлено тіло дворічної дівчинки. Загальна кількість постраждалих у цьому жахливому інциденті становить 22 особи, серед яких п'ять — це діти.

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