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З-під завалів будинку під Дніпром дістали чоловіка

3 червня 2023 23:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З-під завалів будинку під Дніпром дістали чоловіка
Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З-під завалів житлового будинку в Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали чоловіка. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак повідомив, що під завалами будинку ще знаходяться люди. 

Ворог поранив п'ять дітей. Стан трьох хлопців медики оцінюють як важкий. Вони перебувають в операційних.

"Дівчата 11 та 17-років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.Загальна кількість постраждалих зросла до 20. З них 17 - госпіталізовані", — розповів очільник ОВА.

За його словами, у постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, а також забої. Медики надають людям всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про вибух, який пролунав сьогодні ввечері. За його словами, російські окупанти атакували житловий будинок та рятувальний підрозділ.

Також ми писали, що російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію України. Зокрема, вчора, 2 червня, ворожого обстрілу зазнала Запорізька область, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Додамо, 1 червня російські окупанти вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу постраждало понад 10 людей.

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