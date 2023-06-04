Лысак рассказал о маленькой Лизе, которая погибла из-за обстрела под Днепром

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вчера, 3 июня, российские оккупанты атаковали жилой дом в Подгородненской территориальной громаде Днепропетровской области. Захватчики убили двухлетнюю Лизу Приходько. Спасатели нашли тело девочки сегодня ночью.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Ее звали Лиза. Ей было всего два года. Веселая и жизнерадостная девочка. Вместе с мамой она была дома, когда российские подонки попали ракетой во двор дома. Обе оказались под завалами. Сложно представить, что чувствовал отец девочки, который изо всех сил прибежал с работы и увидел эту картину", — рассказал Лысак.

По его словам, отец девочки неистово кричал и сразу же стал помогать спасателям.

Лысак рассказал, что сначала из-под завалов дома достали маму Лизы. Ее доставили в реанимацию. Маленькую девочку, которая погибла, нашли около трех утра.

В Подгородненской территориальной громаде показали ребенка, которого убили оккупанты.

Лиза Приходько, погибшая в результате атаки РФ. Фото: facebook.com/pidgorodnenskatg

Лысак вместе с вице-премьер-министром Ириной Верещук посетили место обстрела.

"Там продолжается ликвидация последствий. Работают все службы. Развернули гуманитарные миссии благотворительные организации. Наряду с людьми местные власти. Принимают обращения от жителей пострадавших жилищ", — добавил Лысак.

Верещук общается с местными жителями. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лысак общается с местными жителями. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о взрыве, произошедшем вечером 3 июня. По его словам, российские оккупанты атаковали жилой дом и спасательное подразделение. В результате обстрела произошло два пожара. К тому же российские оккупанты повредили спасательное подразделение.

Также мы писали, что в Подгородненском районе Днепропетровской области в обломках одного из домов было обнаружено тело двухлетней девочки. Общее количество пострадавших в этом ужасном инциденте составляет 22 человека, среди которых пять — это дети.