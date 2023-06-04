Лысак рассказал о маленькой Лизе, которая погибла из-за обстрела под Днепром
Вчера, 3 июня, российские оккупанты атаковали жилой дом в Подгородненской территориальной громаде Днепропетровской области. Захватчики убили двухлетнюю Лизу Приходько. Спасатели нашли тело девочки сегодня ночью.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Смерть ребенка из-за российского обстрела
"Ее звали Лиза. Ей было всего два года. Веселая и жизнерадостная девочка. Вместе с мамой она была дома, когда российские подонки попали ракетой во двор дома. Обе оказались под завалами. Сложно представить, что чувствовал отец девочки, который изо всех сил прибежал с работы и увидел эту картину", — рассказал Лысак.
По его словам, отец девочки неистово кричал и сразу же стал помогать спасателям.
Лысак рассказал, что сначала из-под завалов дома достали маму Лизы. Ее доставили в реанимацию. Маленькую девочку, которая погибла, нашли около трех утра.
В Подгородненской территориальной громаде показали ребенка, которого убили оккупанты.
Лысак вместе с вице-премьер-министром Ириной Верещук посетили место обстрела.
"Там продолжается ликвидация последствий. Работают все службы. Развернули гуманитарные миссии благотворительные организации. Наряду с людьми местные власти. Принимают обращения от жителей пострадавших жилищ", — добавил Лысак.
Напомним, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о взрыве, произошедшем вечером 3 июня. По его словам, российские оккупанты атаковали жилой дом и спасательное подразделение. В результате обстрела произошло два пожара. К тому же российские оккупанты повредили спасательное подразделение.
Также мы писали, что в Подгородненском районе Днепропетровской области в обломках одного из домов было обнаружено тело двухлетней девочки. Общее количество пострадавших в этом ужасном инциденте составляет 22 человека, среди которых пять — это дети.