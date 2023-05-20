Лисогор розповів про ситуацію в Луганській області

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: ОВА

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що відбувається в області. Російські окупанти здійснили авіаудари по Новолюбівці та Діброві, а також переклали відповідальність за безпеку на так званих "перших виборах" на місцевих колаборантів.

Про це Артем Лисогор написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Ситуація в Луганській області

Противник здійснив невдалу спробу просунутися в бік Білогорівки. Українські військові зупинили всі намагання росіян.

Загарбники також атакували з повітря Новолюбівку та Діброву. Вогонь з артилерії та мінометів ворог спрямував на Стельмахівку, Макіївку, Невське та Білогорівку.

Медичні установи окупантів у навчальних закладах

Лисогор розповів, що через значні втрати загарбники продовжують облаштовувати цивільні навчальні заклади Луганської області під медичні установи.

За його словами, в Голубівці у місцевій школі окупанти відкрили військовий шпиталь. На лікування туди вже доставили близько 50 поранених росіян.

Перші вибори в так званій "ЛНР"

Раніше російське законодавство не дозволяло проводити вибори та референдуми в умовах воєнного стану, однак загарбники все ж вирішили провести перші вибори в так званій "ЛНР". Росіяни переклали відповідальність за безпеку проведення на місцевих окупантів.

"Згідно з новим законом, вища посадова особа регіону, на території якої діє військовий стан, може не раніше ніж за 130 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування направити до ЦВК РФ пропозицію щодо проведення виборів, референдуму на території цього регіону. Водночас безпекова ситуація аж ніяк не впливає на процедуру "попереднього голосування" — за нього загарбники не переживають", — розповів Лисогор.

Він також повідомив, що відтепер передбачається можливість створення виборчих дільниць за межами цих регіонів, а громадяни під час голосування зможуть використати не лише паспорт, а й інші документи, які його замінюють.

Нагадаємо, українські війська станом на 20 травня тримають оборону на півдні та сході. Російські окупаційні війська здійснюють обмежені спроби наступу на території Донецької і Луганської областей.

Також ми писали, що російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади для лікування поранених військових. Це відбувається на тлі великих санітарних втрат.