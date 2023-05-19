Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Луганську окупанти використовують цивільні медзаклади для лікування поранених arrow

У Луганську окупанти використовують цивільні медзаклади для лікування поранених

19 травня 2023 07:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Луганську окупанти використовують цивільні медзаклади для лікування поранених
Російський окупант на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади для лікування поранених військових. Це відбувається на тлі великих санітарних втрат.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Окупанти та цивільні медзаклади

У Генштабі розповіли, що в тимчасово окупованому Луганську, російські загарбники використовують залізничну лікарню як військовий шпиталь. Вони лікують поранених військових Російської Федерації та "вагнерівців".

Нагадаємо, 18 травня, мер Мелітополя повідомив, що примусова паспортизація вийшла на новий рівень. Без російського документа можуть вимкнути світло.

Також ми писали, що росіяни призначають своїх чиновників на керівні посади в окупаційних адміністраціях тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Колаборантів вже не вистачає.

Додамо, Головне управління розвідки перехопило чергову розмову військових РФ. Цього разу окупант розповів, що залишилось від іншого солдата після самопідриву.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB