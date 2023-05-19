У Луганську окупанти використовують цивільні медзаклади для лікування поранених

Російський окупант на війні в Україні. Фото: росЗМІ

Російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади для лікування поранених військових. Це відбувається на тлі великих санітарних втрат.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Окупанти та цивільні медзаклади

У Генштабі розповіли, що в тимчасово окупованому Луганську, російські загарбники використовують залізничну лікарню як військовий шпиталь. Вони лікують поранених військових Російської Федерації та "вагнерівців".

Нагадаємо, 18 травня, мер Мелітополя повідомив, що примусова паспортизація вийшла на новий рівень. Без російського документа можуть вимкнути світло.

Також ми писали, що росіяни призначають своїх чиновників на керівні посади в окупаційних адміністраціях тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Колаборантів вже не вистачає.

Додамо, Головне управління розвідки перехопило чергову розмову військових РФ. Цього разу окупант розповів, що залишилось від іншого солдата після самопідриву.