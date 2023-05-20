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Лысогор рассказал о ситуации в Луганской области

20 мая 2023 09:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лысогор рассказал о ситуации в Луганской области
Глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что происходит в области. Российские оккупанты совершили авиаудары по Новолюбовке и Диброве, а также переложили ответственность за безопасность на так называемых "первых выборах" на местных коллаборационистов.

Об этом Артем Лысогор написал в своем Telegram-канале.

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Противник совершил неудачную попытку продвинуться в сторону Белогоровки. Украинские военные остановили все попытки россиян. 

Захватчики также атаковали с воздуха Новолюбовку и Диброву. Огонь из артиллерии и минометов враг направил на Стельмаховку, Макеевку, Невское и Белогоровку.

Медицинские учреждения оккупантов в учебных заведениях

Лысогор рассказал, что из-за значительных потерь захватчики продолжают обустраивать гражданские учебные заведения Луганской области под медицинские учреждения.

По его словам, в Голубовке в местной школе оккупанты открыли военный госпиталь. На лечение туда уже доставили около 50 раненых россиян.

Первые выборы в так называемой "ЛНР"

Раньше российское законодательство не позволяло проводить выборы и референдумы в условиях военного положения, однако захватчики все же решили провести первые выборы в так называемой "ЛНР". Россияне переложили ответственность за безопасность проведения на местных оккупантов.

"Согласно новому закону, высшее должностное лицо региона, на территории которого действует военное положение, может не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории этого региона. При этом ситуация с безопасностью никак не влияет на процедуру "предварительного голосования" — за него захватчики не переживают", — рассказал Лысогор.

Он также сообщил, что отныне предусматривается возможность создания избирательных участков за пределами этих регионов, а граждане во время голосования смогут использовать не только паспорт, но и другие документы, которые его заменяют.

Напомним, украинские войска на 20 мая держат оборону на юге и востоке. Российские оккупационные войска предпринимают ограниченные попытки наступления на территории Донецкой и Луганской областей.

Также мы писали, что российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения для лечения раненых военных. Это происходит на фоне больших санитарных потерь.

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