Ту-95МС, МіГ-31К, ракетні кораблі, удари по Україні

Фрегат "Адмирал Макаров", корабель-носій крилатих ракет морського базування "Калібр". Фото: росЗМІ

Успішна атака на малий ракетний корабель "Циклон" є важливою з точки зору безпеки українських міст, бо цей корабель міг завдавати ударів крилатими ракетами "Калібр". Яку ж техніку — наземну, повітряну та морську — росіяни використовують для ракетних атак по території України, читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Стратегічна і тактична авіація

Головною проблемою більшості українських міст, розташованих за межами прифронтових регіонів, залишаються ракетні удари. Російські окупанти з самого початку повномасштабної війни обстрілюють об’єкти на всій території України, використовуючи досить широку номенклатуру крилатих ракет класу "повітря-земля".

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Основними ракетоносіями під час цих атак виступають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ці літаки будувалися ще за часів Холодної війни для протидії країнам НАТО, але успішно використовуються російською армію і досі, протягом усіх 2,5 років великої війни на території України — перш за все, для запуску ракет Х-101/Х-555.

Крім того, окупанти використовують у війні проти України стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які є одними із найзасекреченіших літаків СРСР та Російської Федерації. Ці літаки запускають старі проти корабельні ракети Х-22.

Крім стратегічних бомбардувальників, російська армія завдає ударів по об’єктах на території України за допомогою винищувачів МіГ-31. Точніше, за допомогою модифікації МіГ-31К, удосконалених спеціально для того, аби запускати з їх бортів гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал".

Кораблі та катери

Крім повітряних суден, росіяни використовують для запуску крилатих ракет кораблі Чорноморського флоту. Йдеться про крилаті ракети морського базування "Калібр". А пускові установки "Калібрів" можна встановити на різних типах кораблів — починаючи з великих суден і закінчуючи малими зразками морської військової техніки.

Базовими для ракетних атак є фрегати двох проєктів — 22350 "Адмирал Горшков" та 11356 "Буревестник". Кораблі першої серії перебувають у складі інших флотів ВМФ РФ і не можуть брати участь у російсько-української війни, бо Туреччина закрила для військових кораблів протоку Босфор. А от серія 11356 була представлена у Чорному морі трьома кораблями, один із яких — "Адмирал Макаров" — був успішно атакований Силами оборони України.

Крім великих кораблів, "Калібри" можна запускати з патрульних кораблів проєкту 22160 "Василий Быков" та малих ракетних кораблів проєкту 22800 "Каракурт" (один із таких кораблів, "Циклон", був уражений українською ракетою 19 травня 2024 року, а корабель "Аскольд" ЗСУ вивели з ладу ще до того, які він надійшов на озброєння Чорноморського флоту РФ).

Наземні пускові установки

Третім варіантом запуску ракет, які завдають шкоди Україні й забирають життя наших співгромадян, є наземні пускові установки. Основними ракетами, які запускаються з цих установок, є ракети "Іскандер" у різних модифікаціях — як балістична ракета 9М723 "Іскандер-М", так і крилаті ракети "Іскандер-К", варіанти 9М728 та 9М729.

Для запуску цих ракет з 2006 року на озброєнні російської армії функціонує однойменний оперативно-тактичний ракетний комплекс. Цей комплекс складається відразу із шести типів машин:

самохідна пускова установка;

транспортно-заряджальна машина;

командно-штабна машина;

машина технічного обслуговування;

пункт підготовки інформації;

машина життєзабезпечення.

Усі ці ракети неодноразово використовувалися російськими окупантами для ударів по території України. Втім, Збройні сили України ведуть успішну боротьбу, знищуючи системи запуску та носіїв ракет. Особливо успішними є атаки на Чорноморський флот РФ, тож в останні місяці ворог майже не використовує у своїх ракетних атаках "Калібри".