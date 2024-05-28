Ту-95МС, МиГ-31К, ракетные корабли, удары по Украине

Фрегат "Адмирал Макаров", корабль-носитель крылатых ракет морского базирования "Калибр". Фото: росСМИ

Успешная атака на малый ракетный корабль "Циклон" важна с точки зрения безопасности украинских городов, потому что этот корабль мог наносить удары крылатыми ракетами "Калибр". Какую же технику — наземную, воздушную и морскую — россияне используют для ракетных атак по территории Украины, читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Стратегическая и тактическая авиация

Главной проблемой большинства украинских городов, расположенных за пределами прифронтовых регионов, остаются ракетные удары. Российские оккупанты с самого начала полномасштабной войны обстреливают объекты на всей территории Украины, используя достаточно широкую номенклатуру крылатых ракет класса "воздух-земля".

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Основными ракетоносителями во время этих атак выступают стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Эти самолеты строились еще во время Холодной войны для противодействия странам НАТО, но успешно используются российской армией до сих пор, в течение всех 2,5 лет большой войны на территории Украины — прежде всего, для запуска ракет Х-101/Х-555.

Кроме того, оккупанты используют в войне против Украины стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые являются одними из самых засекреченных самолетов СССР и Российской Федерации. Эти самолеты запускают старые против корабельные ракеты Х-22.

Кроме стратегических бомбардировщиков, российская армия наносит удары по объектам на территории Украины с помощью истребителей МиГ-31. Точнее, с помощью модификации МиГ-31К, усовершенствованных специально для того, чтобы запускать с их бортов гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал".

Корабли и катера

Помимо воздушных судов, россияне используют для запуска крылатых ракет корабли Черноморского флота. Речь идет о крылатых ракетах морского базирования "Калибр". А пусковые установки "Калибров" можно установить на разных типах кораблей — начиная с больших судов и заканчивая малыми образцами морской военной техники.

Базовыми для ракетных атак являются фрегаты двух проектов — 22350 "Адмирал Горшков" и 11356 "Буревестник". Корабли первой серии находятся в составе других флотов ВМФ РФ и не могут участвовать в российско-украинской войне, потому что Турция закрыла для военных кораблей пролив Босфор. А вот серия 11356 была представлена в Черном море тремя кораблями, один из которых — "Адмирал Макаров" — был успешно атакован Силами обороны Украины.

Кроме крупных кораблей, "Калибры" можно запускать с патрульных кораблей проекта 22160 "Василий Быков" и малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт" (один из таких кораблей, "Циклон", был поражен украинской ракетой 19 мая 2024 года, "ВСУ вывели из строя еще до того, как он поступил на вооружение Черноморского флота РФ).

Наземные пусковые установки

Третьим вариантом запуска ракет, которые наносят ущерб Украине и уносят жизнь наших сограждан, являются наземные пусковые установки. Основными ракетами, запускаемыми из этих установок, являются ракеты "Искандер" в различных модификациях — как баллистическая ракета 9М723 "Искандер-М", так и крылатые ракеты "Искандер-К", варианты 9М728 и 9М729.

Для запуска этих ракет с 2006 года на вооружении российской армии функционирует одноименный оперативно-тактический ракетный комплекс. Этот комплекс состоит сразу из шести типов машин:

самоходная пусковая установка;

транспортно-заряжающая машина;

командно-штабная машина;

машина технического обслуживания;

пункт подготовки информации;

машина жизнеобеспечения.

Все эти ракеты не раз использовались российскими оккупантами для ударов по территории Украины. Впрочем, Вооруженные силы Украины ведут успешную борьбу, уничтожая системы запуска и носителей ракет. Особенно успешны атаки на Черноморский флот РФ, поэтому в последние месяцы враг почти не использует в своих ракетных атаках "Калибры".