"Людей не осталось почти": оккупант жалуется из-за значительных потерь РФ

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российский оккупант с Бахмутского направления пожаловался на значительные потери, дефицит оружия и боеприпасов в отдельных подразделениях армии РФ. Он также рассказал об открытии уголовного производства на командира одной из бригад РОВ.

Очередной перехват россиян опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что говорил оккупант:

— Привет, Валерчик. Что-то еле дозвонился. А, ясно. Я понял. Та ниче, нормально. Не, вообще ничего не слышно. Вообще не знаю. У нас вообще никто ничего не говорит. Не рассказывает ниче, говорит: "У нас в подразделении людей не осталось почти". Людей почти не осталось у нас, говорит.

— Ну да, вообще говорит в базе нас, понял, повыкосилось. Понятно. Ну вы там за Верхнеторецком, да? А, я знаю, я слышу по рации не ровный голос. Чего? Ноль оружия?

— Да, отправились без оружия. Как, что, не понял? Ах*еть.

— Та не знаю, говорят, что этот, ...судят. Завели уголовное дело на этого командира бригады. Да, потери большие. Потери большие, короче, много 300-ых, много 200-ых, короче.

— Короче его Жора там, через прокуратуру военную, короче там. Люди рабочие, люди одни все рабочие, люди бл*ть с предприятий вообще. Подкинули, да. Так что...давай.

Напомним, на территории временно оккупированного Крыма российские войска с тревогой отмечают новую высадку украинских десантников в западной области полуострова рядом с озером Донузлав. Согласно радиосообщениям, перехваченным украинской военной разведкой, инцидент произошел возле поселения Новоозерное.

Также мы писали, что ГУР перехватило очередной разговор оккупанта, рассказывающего об отсутствии боеприпасов на фронте. Он ждет отпуска, чтобы обратно уже не вернуться.