"Лють" у дії: військові показали запальне відео з передової

Знищення російської техніки на Донецькому напрямку. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео від бійців Об'єднаної штурмової бригади "Лють", зняте на Донецькому напрямку фронту. На кадрах видно, як українські воїни майстерно нищать техніку ворога.

Відповідні відео оприлюднила пресслужба МВС.

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"Наша "Лють" в дії. Кадри бою за кожен метр нашої землі на Донецькому напрямку", — йдеться у повідомленні.

У МВС зазначають, що на кадрах показано, як штурмова група російських десантників потрапила під вогонь бійців полку "Цунамі" бригади "Лють" і була повністю знищена.

"Продовжуємо разом із силами оборони звільняти українську територію від російської нечисті", — зазначається у повідомленні.

Що відомо про бригаду "Лють"

Об'єднана штурмова бригада "Лють" – це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Бригада створена на базі полків спеціального призначення "Сафарі" та "Цунамі", а також батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" імені Героя України Сергія Губанова.

Бригаду "Лють", як і Гвардію наступу, до якої вона входить, формували з добровольців. Це ті люди, які хотіли проходити військову службу саме в структурі Міністерства внутрішніх справ. У більшості з них вже був бойовий досвід.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові продовжують вести наступальні маневри у напрямку Бахмута, Мелітополя та Бердянська. У районі Старомайорського вони впевнено досягли успіху і зміцнилися на досягнутих позиціях.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що за весь час, поки триває контрнаступ ЗСУ, захисники "здійснили військові дива, про які писатимуть у підручниках". Зокрема, Силам оборони вдається наступати та просуватись в умовах, коли у ворога є помітна перевага у зброї та особовому складі.