"Лють" в действии: военные показали зажигательное видео с передовой
В сети появилось видео от бойцов Объединенной штурмовой бригады "Лють", снятое на Донецком направлении фронта. На кадрах видно, как украинские воины мастерски уничтожают технику врага.
Соответствующие видео обнародовала пресс-служба МВД.
Увлекательные кадры с передовой
"Наша "Лють" в действии. Кадры боя за каждый метр нашей земли на Донецком направлении", — говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что на кадрах показано, как штурмовая группа российских десантников попала под огонь бойцов полка "Цунами" бригады "Лють" и была полностью уничтожена.
"Продолжаем вместе с силами обороны освобождать украинскую территорию от российской нечисти", — отмечается в сообщении.
Что известно о бригаде "Лють"
Объединенная штурмовая бригада "Лють" — это военизированное подразделение полиции нового образца. Бригада создана на базе полков специального назначения "Сафари" и "Цунами", а также батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" имени Героя Украины Сергея Губанова.
Бригаду "Лють", как и Гвардию наступления, в которую она входит, формировали из добровольцев. Это люди, которые хотели проходить военную службу именно в структуре Министерства внутренних дел. У большинства из них уже был боевой опыт.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные продолжают вести наступательные маневры в направлении Бахмута, Мелитополя и Бердянска. В районе Старомайорского они уверенно добились успеха и укрепились на достигнутых позициях.
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что за все время, пока продолжается контрнаступление ВСУ, защитники "совершили военные чудеса, о которых будут писать в учебниках". В частности, Силам обороны удается наступать и продвигаться в условиях, когда у врага заметно преимущество в оружии и личном составе.