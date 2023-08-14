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Ловят сотни дезертиров: в ЦНС рассказали об упадке боевого духа захватчиков

14 августа 2023 15:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ловят сотни дезертиров: в ЦНС рассказали об упадке боевого духа захватчиков
Российские военные. Фото: Милитарный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На временно оккупированных территориях Донецкой области значительно ухудшилось морально-психологическое состояние военнослужащих российской оккупационной армии. "Комендатуры" захватчиков ловят сотни дезертиров.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

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В ЦНС сообщили, что за последний месяц среди бойцов армии РФ снизился уровень дисциплины. Следовательно, представители оккупационных "комендатуры" ВС РФ задержали около тысячи дезертиров.

Дезертиры из армии РФ совершают преступления

Сообщается, что эти люди совершили уголовные и административные правонарушения, в частности, такие как самовольное оставление места службы, распитие алкогольных напитков и употребление наркотических веществ или других психотропных средств.

Также в ЦНС предупредили, что подобные действия со стороны дезертиров могут усилить угрозу гражданскому населению оккупированного региона.

Ранее мы рассказывали, что Национальный суд Франции по приюту (CNDA) постановил, что российские уклоняющиеся от мобилизации в России и дезертиры имеют возможность получить статус беженцев. Соответствующее заявление суд обнародовал в четверг, 20 июля.

Напомним, в Луганской области российские кафиры грабят собственные подразделения, вывозя горючее, шины и автозапчасти. Все это они продают мирным жителям оккупированного региона.

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