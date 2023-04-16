"Мы как пушечное мясо": оккупант пожаловался на несправедливость с продвижением по службе

Российский оккупант на войне в Украине. Фото: росСМИ

Российский военный пожаловался жене на несправедливость с продвижением по службе. Оккупант также рассказал об условиях лечения раненых солдат РФ.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Детали

— Бражку ставили сами, — оккупант.

— Да ты че, — жена.

— Да, здесь алкашку вообще страшно покупать. Много всякого такого проплывало, говорили типа якобы 8-го февраля будем типа стволы...типа разоружат нас в Луганске, ой...да в Луганске, типа там неделю побудем и все. Мы должны в городах стоять, порядки там наводить, а мы за место пехоты здесь еб*шим, за*бись. Туда вот кировчане к нам заехали, ну чуть-чуть от нас, они посмотрели че тут, они просто вот, два часа лежали, не вставали, мы то уже грубо говоря пох*р. Наши...да как-то так, — оккупант.

— Чм*шники, — жена.

— Да, они себе зведочек понаклеили, кто был капитаном уже майором, кто был майором уже полканом и тому подобное. За счет нас выписывают, — оккупант.

— Класс, — жена.

— Ну за счет нас они получают звездочки, а мы как пушечное мясо. Не хочешь идти — дезертир, посадим нах*й, — оккупант.

— Вариантов нет, пожарят со всех сторон, — жена.

— Ну да, как-то закосить тут только два варианта: тяжелый трёхсотый без ноги, без руки или 200-й и все. Так, а в госпитале, ты понимаешь, там столько народу, попробуй пробраться, чтобы тебя осмотрели, — оккупант.

— Не успевают, — жена.

— Конечно, ты че, там первых рассматривают это у кого черепно-мозговая, ну у кого осколок в голову прилетел, мозги торчат. Таких сразу, без очереди. А если у тебя там осколок в руке торчит или в ляшке там, или пол пятки нету, пох*й — сиди. Ты полдня можешь просидеть там, — оккупант.

— Так оно же пойдет заражение, потом ногу отрезать придется, — жена.

— Тут так и делают. Не успели, отх*ярили, зашили, все, — оккупант.

Напомним, военный России рассказал о потерях среди солдат. Он попросил свою жену как можно скорее обратиться в прокуратуру, чтобы вытащить его из Украины.

Также мы писали, что военнослужащий России рассказывает матери о скорой переквалификации в рядах российской армии. Оккупант не знает, где его половина полка, потому что они где-то выпивают.