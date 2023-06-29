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Лунають вибухи у Харкові: ракетна загроза

29 червня 2023 01:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Лунають вибухи у Харкові: ракетна загроза
Лунають вибухи у Харкові: ракетна загроза
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 29 червня ворог завдав повітряного удару по Україні. Вибухи лунають у Харкові. Також у кількох областях України лунає повітряна тривога.

Про це пишуть моніторингові канали.

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Моніторингові канали повідомляють, що лунають вибухи у Харкові.

Повітряні Сили ЗСУ також повідомляють, що загроза застосування балістичного озброєння наразі:

  • у Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Дніпропетровській,
  • Херсонській,
  • Донецькій областях.

01:20:

Повідомляється, що вибухи чути в районі Чугуєва.

Нагадаємо, вночі 28 червня на частині території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Також була загроза застосування ракет.

Також ми писали, що вночі, 28 червня, лунали вибухи в Черкаській області. За попередніми даним, працювала ППО.

Ще ми писали, що кількість загиблих у Краматорську зросла до 11. Наразі на місці влучання ворожої ракети продовжується рятувальна операція.

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