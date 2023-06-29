Лунають вибухи у Харкові: ракетна загроза
Вночі, 29 червня ворог завдав повітряного удару по Україні. Вибухи лунають у Харкові. Також у кількох областях України лунає повітряна тривога.
Про це пишуть моніторингові канали.
Вибухи у Харкові 29 червня
Моніторингові канали повідомляють, що лунають вибухи у Харкові.
Повітряні Сили ЗСУ також повідомляють, що загроза застосування балістичного озброєння наразі:
- у Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Дніпропетровській,
- Херсонській,
- Донецькій областях.
01:20:
Повідомляється, що вибухи чути в районі Чугуєва.
Нагадаємо, вночі 28 червня на частині території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Також була загроза застосування ракет.
Також ми писали, що вночі, 28 червня, лунали вибухи в Черкаській області. За попередніми даним, працювала ППО.
Ще ми писали, що кількість загиблих у Краматорську зросла до 11. Наразі на місці влучання ворожої ракети продовжується рятувальна операція.