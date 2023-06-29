Лунають вибухи у Харкові: ракетна загроза

Вночі, 29 червня ворог завдав повітряного удару по Україні. Вибухи лунають у Харкові. Також у кількох областях України лунає повітряна тривога.

Про це пишуть моніторингові канали.

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Вибухи у Харкові 29 червня

Моніторингові канали повідомляють, що лунають вибухи у Харкові.

Повітряні Сили ЗСУ також повідомляють, що загроза застосування балістичного озброєння наразі:

у Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Херсонській,

Донецькій областях.

01:20:

Повідомляється, що вибухи чути в районі Чугуєва.

Нагадаємо, вночі 28 червня на частині території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Також була загроза застосування ракет.

Також ми писали, що вночі, 28 червня, лунали вибухи в Черкаській області. За попередніми даним, працювала ППО.

Ще ми писали, що кількість загиблих у Краматорську зросла до 11. Наразі на місці влучання ворожої ракети продовжується рятувальна операція.