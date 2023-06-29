Мощные взрывы в Запорожской области: угроза баллистического оружия
В ночь на 29 июня прогремели взрывы в Запорожье. Сразу в Украине начала распространяться воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Мощные взрывы в Запорожье 29 июня
Местные паблики сообщают о взрывах в Запорожской области.
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Также сообщается, что угроза баллистики распространилась на:
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Днепропетровске,
- Херсонскую,
- Донецкая область.
Карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, ночью 28 июня на части территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Также была угроза применения ракет.
Также мы писали, что ночью, 28 июня, раздавались взрывы в Черкасской области. По предварительным данным, работала ПВО.
Еще мы писали, что количество погибших в Краматорске возросло до 11. В настоящее время на месте попадания вражеской ракеты продолжается спасательная операция.