Мощные взрывы в Запорожской области: угроза баллистического оружия

Мощные взрывы от русских обстрелов. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 29 июня прогремели взрывы в Запорожье. Сразу в Украине начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Мощные взрывы в Запорожье 29 июня

Местные паблики сообщают о взрывах в Запорожской области.

01:07:

Также сообщается, что угроза баллистики распространилась на:

Сумскую,

Полтавскую,

Харьковскую,

Днепропетровске,

Херсонскую,

Донецкая область.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, ночью 28 июня на части территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Также была угроза применения ракет.

Также мы писали, что ночью, 28 июня, раздавались взрывы в Черкасской области. По предварительным данным, работала ПВО.

Еще мы писали, что количество погибших в Краматорске возросло до 11. В настоящее время на месте попадания вражеской ракеты продолжается спасательная операция.