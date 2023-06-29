Раздаются взрывы в Харькове: ракетная угроза
Ночью, 29 июня, враг нанес воздушный удар по Украине. Взрывы раздаются в Харькове. Также в нескольких областях Украины раздается воздушная тревога.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
Взрывы в Харькове 29 июня
Мониторинговые каналы сообщают, что раздаются взрывы в Харькове.
Местные каналы пишут, что враг обстреливает из Беларуси.
Воздушная тревога в Украине 29 июня
Воздушные Силы ВСУ также сообщают, что угроза применения баллистического вооружения:
- в Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Днепропетровской,
- Херсонской,
- Донецкая область.
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Сообщается, что взрывы слышны в районе Чугуева.
Напомним, ночью 28 июня на части территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Также была угроза применения ракет.
Также мы писали, что ночью, 28 июня, раздавались взрывы в Черкасской области. По предварительным данным, работала ПВО.
Еще мы писали, что количество погибших в Краматорске возросло до 11. В настоящее время на месте попадания вражеской ракеты продолжается спасательная операция.