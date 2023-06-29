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Раздаются взрывы в Харькове: ракетная угроза

29 июня 2023 01:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Харькове 29 июня
Раздаются взрывы в Харькове: ракетная угроза
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 29 июня, враг нанес воздушный удар по Украине. Взрывы раздаются в Харькове. Также в нескольких областях Украины раздается воздушная тревога.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

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Взрывы в Харькове 29 июня

Мониторинговые каналы сообщают, что раздаются взрывы в Харькове.

Местные каналы пишут, что враг обстреливает из Беларуси.

Воздушная тревога в Украине 29 июня

Воздушные Силы ВСУ также сообщают, что угроза применения баллистического вооружения:

  • в Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской,
  • Донецкая область.

01:20:

Сообщается, что взрывы слышны в районе Чугуева.

Напомним, ночью 28 июня на части территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Также была угроза применения ракет.

Также мы писали, что ночью, 28 июня, раздавались взрывы в Черкасской области. По предварительным данным, работала ПВО.

Еще мы писали, что количество погибших в Краматорске возросло до 11. В настоящее время на месте попадания вражеской ракеты продолжается спасательная операция.

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