Раздаются взрывы в Харькове: ракетная угроза

Ночью, 29 июня, враг нанес воздушный удар по Украине. Взрывы раздаются в Харькове. Также в нескольких областях Украины раздается воздушная тревога.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

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Взрывы в Харькове 29 июня

Мониторинговые каналы сообщают, что раздаются взрывы в Харькове.

Местные каналы пишут, что враг обстреливает из Беларуси.

Воздушная тревога в Украине 29 июня

Воздушные Силы ВСУ также сообщают, что угроза применения баллистического вооружения:

в Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Донецкая область.

01:20:

Сообщается, что взрывы слышны в районе Чугуева.

Напомним, ночью 28 июня на части территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Также была угроза применения ракет.

Также мы писали, что ночью, 28 июня, раздавались взрывы в Черкасской области. По предварительным данным, работала ПВО.

Еще мы писали, что количество погибших в Краматорске возросло до 11. В настоящее время на месте попадания вражеской ракеты продолжается спасательная операция.