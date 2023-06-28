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У Краматорську збільшилась кількість жертв через ракетний удар РФ

28 червня 2023 17:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Краматорську збільшилась кількість жертв через ракетний удар РФ
Рятувальники розбирають завали у Краматорську. Фото: ДСНС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Кількість загиблих у Краматорську зросла до 11. Наразі на місці влучання ворожої ракети продовжується рятувальна операція.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

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У вівторок, 27 червня, о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапив заклад харчування у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке. За гарячими слідами йшлося про двох загиблих.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про те, що кількість загиблих зросла до трьох.

Пізніше стало відомо про те, що серед загиблих є троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри.

Наразі відомо про 11 загиблих.

За інформацією ДСНС України, загалом поранення отримали 56 осіб, серед яких дитина. Також вдалося врятувати семеро людей.

"На місці події постійно працюють психологи ДСНС, які допомагають людям оговтатися від пережитого", — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетний удар по Краматорську 27 червня. Для виконання свого завдання він заздалегідь зробив відео закладів та паркування.

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