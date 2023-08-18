Майор запасу ЗСУ розповів про унікальність контрнаступу України
Українські військові здійснюють успішні наступальні дії в умовах, коли поступаються армії РФ за показниками чисельності та забезпеченості. Наразі відбувається унікальна ситуація.
Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю OBOZREVATEL.
Контрнаступ ЗСУ
Наразі наступальні дії української армії відбуваються настільки швидко, наскільки це можливо.
"Маючи меншу кількість живої сили, меншу кількість техніки, артилерійських систем, снарядів, маючи менше усього, аніж є у ворога, ми все одно просуваємося і при цьому зазнаємо втрат у десятки разів менші, ніж зазнає ворог", — заявив Гетьман.
Він вважає, що навряд чи ще якась армія світу могла б зробити це. За його словами, розмови про нібито повільний контрнаступ ЗСУ є кремлівськими наративами.
"Щоб переконати наших партнерів, що нашій країні допомагати не варто, мовляв, бачите, вони не так швидко просуваються", — наголосив Гетьман.
Наразі контрнаступальні дії України зосереджені на таких напрямках:
- Бердянський;
- Мелітопольський;
- Волноваський.
"Де саме буде головний удар, чи буде одразу три головних удари — це знає тільки наш Генеральний штаб. Але принциповим є те, що росіяни не здатні утримати всю цю ділянку фронту, якщо буде наступ на трьох напрямках. На одному з них точно буде прорив лінії оборони ворога", — додав Гетьман.
Нагадаємо, розпочалась 541-а доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Так, авіація Сил оборони України завдала сім ударів по окупантах та їхній військовій техніці, зокрема два удари — по російських ЗРК.
Також ми писали, що українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22-ї ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".