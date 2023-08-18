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Майор запасу ЗСУ розповів про унікальність контрнаступу України

18 серпня 2023 07:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Майор запасу ЗСУ розповів про унікальність контрнаступу України
Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Фото: facebook.com/alexeyhetman
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові здійснюють успішні наступальні дії в умовах, коли поступаються армії РФ за показниками чисельності та забезпеченості. Наразі відбувається унікальна ситуація. 

Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю OBOZREVATEL.

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Наразі наступальні дії української армії відбуваються настільки швидко, наскільки це можливо.

"Маючи меншу кількість живої сили, меншу кількість техніки, артилерійських систем, снарядів, маючи менше усього, аніж є у ворога, ми все одно просуваємося і при цьому зазнаємо втрат у десятки разів менші, ніж зазнає ворог", — заявив Гетьман.

Він вважає, що навряд чи ще якась армія світу могла б зробити це. За його словами, розмови про нібито повільний контрнаступ ЗСУ є кремлівськими наративами.

"Щоб переконати наших партнерів, що нашій країні допомагати не варто, мовляв, бачите, вони не так швидко просуваються", — наголосив Гетьман.

Наразі контрнаступальні дії України зосереджені на таких напрямках: 

  • Бердянський;
  • Мелітопольський;
  • Волноваський.
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Карта бойових дій на південному сході України станом на 18 серпня. Фото: deepstatemap

"Де саме буде головний удар, чи буде одразу три головних удари — це знає тільки наш Генеральний штаб. Але принциповим є те, що росіяни не здатні утримати всю цю ділянку фронту, якщо буде наступ на трьох напрямках. На одному з них точно буде прорив лінії оборони ворога", — додав Гетьман.

Нагадаємо, розпочалась 541-а доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Так, авіація Сил оборони України завдала сім ударів по окупантах та їхній військовій техніці, зокрема два удари — по російських ЗРК.

Також ми писали, що українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22-ї ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".

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