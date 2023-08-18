Майор запаса ВСУ рассказал об уникальности контрнаступления Украины

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Фото: facebook.com/alexeyhetman

Украинские военные совершают успешные наступательные действия в условиях, когда уступают армии РФ по показателям численности и обеспеченности. Сейчас происходит уникальная ситуация.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью OBOZREVATEL.

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Сейчас наступательные действия украинской армии совершаются настолько быстро, насколько это возможно.

"Имея меньшее количество живой силы, меньшее количество техники, артиллерийских систем, снарядов, имея меньше всего, чем у врага, мы все равно продвигаемся и при этом несем потери в десятки раз меньше, чем несет враг", — заявил Гетьман.

Он считает, что вряд ли еще какая-нибудь армия мира могла бы сделать это. По его словам, разговоры о якобы медленном контрнаступлении ВСУ являются кремлевскими нарративами.

"Чтобы убедить наших партнеров, что нашей стране помогать не стоит, мол, видите, они не так быстро продвигаются", — подчеркнул Гетьман.

В настоящее время контрнаступательные действия Украины сосредоточены на следующих направлениях:

Бердянский;

Мелитопольский;

Волновахский.

Карта боевых действий на юго-востоке Украины на 18 августа. Фото: deepstatemap

"Где именно будет главный удар, будет ли сразу три главных удара — это знает только наш Генеральный штаб. Но принципиальным является то, что россияне не способны удержать весь этот участок фронта, если будет наступление на трех направлениях. На одном из них точно будет прорыв линии обороны врага", — добавил Гетьман.

Напомним, начались 541-е сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Так, авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе два удара — по российским ЗРК.

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