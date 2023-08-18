Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Майор запаса ВСУ рассказал об уникальности контрнаступления Украины arrow

Майор запаса ВСУ рассказал об уникальности контрнаступления Украины

18 августа 2023 07:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Майор запаса ВСУ рассказал об уникальности контрнаступления Украины
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Фото: facebook.com/alexeyhetman
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные совершают успешные наступательные действия в условиях, когда уступают армии РФ по показателям численности и обеспеченности. Сейчас происходит уникальная ситуация.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью OBOZREVATEL.

Читайте также:

Контрнаступление ВСУ

Сейчас наступательные действия украинской армии совершаются настолько быстро, насколько это возможно.

"Имея меньшее количество живой силы, меньшее количество техники, артиллерийских систем, снарядов, имея меньше всего, чем у врага, мы все равно продвигаемся и при этом несем потери в десятки раз меньше, чем несет враг", — заявил Гетьман.

Он считает, что вряд ли еще какая-нибудь армия мира могла бы сделать это. По его словам, разговоры о якобы медленном контрнаступлении ВСУ являются кремлевскими нарративами.

"Чтобы убедить наших партнеров, что нашей стране помогать не стоит, мол, видите, они не так быстро продвигаются", — подчеркнул Гетьман.

В настоящее время контрнаступательные действия Украины сосредоточены на следующих направлениях:

  • Бердянский;
  • Мелитопольский;
  • Волновахский.
null
Карта боевых действий на юго-востоке Украины на 18 августа. Фото: deepstatemap

"Где именно будет главный удар, будет ли сразу три главных удара — это знает только наш Генеральный штаб. Но принципиальным является то, что россияне не способны удержать весь этот участок фронта, если будет наступление на трех направлениях. На одном из них точно будет прорыв линии обороны врага", — добавил Гетьман.

Напомним, начались 541-е сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Так, авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе два удара — по российским ЗРК.

Также мы писали, что украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт врага. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 17 августа: увольнение областных военкомов и цены на электричество

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз