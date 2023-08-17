У напрямку південніше Урожайного ЗСУ мали успіх, — Генштаб

Українські військові. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Українські військові мали успіх південніше звільненого населеного пункту Урожайне в Донецькій області. Бійці ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Military Media Center.

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За словами Ковальова, Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомив він.

За його словами, українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях російських окупантів. Бійці ЗСУ також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Селище Урожайне на карті бойових дій. Фото: Deepstatemap

Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися в західній частині Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Бійці ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, а також звільнили від окупантів Урожайне.

Додамо, сьогодні зранку, 17 серпня, українські військові знищили вертоліт російських окупантів Ка-52. Приземлити його вдалося на Бахмутському напрямку.