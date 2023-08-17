У напрямку південніше Урожайного ЗСУ мали успіх, — Генштаб
Українські військові мали успіх південніше звільненого населеного пункту Урожайне в Донецькій області. Бійці ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.
Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Military Media Center.
Успіх ЗСУ біля Урожайного
За словами Ковальова, Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
"У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомив він.
За його словами, українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях російських окупантів. Бійці ЗСУ також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Нагадаємо, українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися в західній частині Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Бійці ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, а також звільнили від окупантів Урожайне.
Додамо, сьогодні зранку, 17 серпня, українські військові знищили вертоліт російських окупантів Ка-52. Приземлити його вдалося на Бахмутському напрямку.