Потери армии россии на 12 февраля — данные Генштаба ВСУ

Только за сутки армия рф сократилась на 900 солдат

В Украине длятся триста пятьдесят четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения. За это время ВСУ ликвидировали почти 138 тысяч оккупантов.

Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.

Ликвидированные оккупанты

Так, за 11 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 900 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 13 танков, 14 боевых бронированных машин и 17 артиллерийских систем. Также ВСУ "приземлили" один вражеский самолет.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 137 780 (+900) человек ликвидировано;

танков — 3 280 (+13) ед;

боевых бронированных машин — 6 488 (+14) ед;

артиллерийских систем — 2 287 (+17) ед;

РСЗО — 465 (+2) ед;

средств ПВО — 234 (+0) ед;

самолетов — 296 (+1) ед;

вертолетов — 286 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2007 (+10);

крылатых ракет — 857 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 148 (+14) ед;

специальной техники — 215 (+1).

Как известно, за 10 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны рекордное количество оккупантов — 1140 человек. Кроме того, россияне потеряли девять танков, три бронемашины и 19 артиллерийских систем.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты продолжают неудачные попытки пополнить количество военных на фронте. В частности, более тысячи новых мужчин, завербованных из тюрем в Крыму, перебросили на фронт с начала февраля.