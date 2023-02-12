Потери армии россии на 12 февраля — данные Генштаба ВСУ

Почти 138 тысяч "откобзоненных" оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага
В Украине длятся триста пятьдесят четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения. За это время ВСУ ликвидировали почти 138 тысяч оккупантов.
Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.
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Ликвидированные оккупанты
Так, за 11 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 900 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли 13 танков, 14 боевых бронированных машин и 17 артиллерийских систем. Также ВСУ "приземлили" один вражеский самолет.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 137 780 (+900) человек ликвидировано;
- танков — 3 280 (+13) ед;
- боевых бронированных машин — 6 488 (+14) ед;
- артиллерийских систем — 2 287 (+17) ед;
- РСЗО — 465 (+2) ед;
- средств ПВО — 234 (+0) ед;
- самолетов — 296 (+1) ед;
- вертолетов — 286 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2007 (+10);
- крылатых ракет — 857 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 148 (+14) ед;
- специальной техники — 215 (+1).
Как известно, за 10 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны рекордное количество оккупантов — 1140 человек. Кроме того, россияне потеряли девять танков, три бронемашины и 19 артиллерийских систем.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты продолжают неудачные попытки пополнить количество военных на фронте. В частности, более тысячи новых мужчин, завербованных из тюрем в Крыму, перебросили на фронт с начала февраля.