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Макрон заявив про створення коаліції з виправляння військових інструкторів до України

7 червня 2024 21:43
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Франція хоче відправляти військових інструкторів до України
Президент Франції Эммануель Макрон. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Франція створює коаліцію з виправляння військових інструкторів до України. Президент Еммануель Макрон сказав, що його країна не хоче війни з Росією, проте допомагатиме Україні.

Про це Макрон сказав під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

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Президент Франції заявив, що багато партнерів вже дали згоду на це. Однак, хто саме долучився до ініціативи, він не розповів.

"Щодо інструкторів на території України, ми говорили про це 26 лютого, якщо ви пам'ятаєте. Зеленський і його міністр оборони чітко висловили потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде ефективніше навчати на українській території. Це легітимний захід", — сказав він.

Макрон також наголосив, що його країна не воює з РФ, але робитиме все, що може, щоб допомогти Україні оборонятися. А, зокрема, навчання військових — це легітимний запит.
Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей і їх треба буде формувати — це десятки тисяч нових солдатів. Більш практично та ефективно в певних умовах формувати цих людей краще на українських територіях.

"Чому ми повинні підкорятися Росії, яка вирішить, що ми не маємо права відправляти інструкторів? Ми не згодні з цими "червоними лініями". Третє — ми вирішили, що ми хочемо мати коаліцію, і вже багато наших партнерів дали згоду", — додав Макрон.

Нагадаємо, що в Парламентській асамблеї НАТО закликають дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю. Раніше з таким закликом до країн Альянсу звернувся генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Такої ж думки і Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, який вважає, що правила ведення війни допускають удари за межами української території.

Додамо, що Швеція вже дозволила Україні використовувати поставлену нею зброю для знищення цілей на території Російської Федерації. А от у Німеччині проти такої ідеї.

війна в Україні
Емманюель Макрон
Франція
військова допомога
військові навчання

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