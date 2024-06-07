Франция хочет отправлять военных инструкторов в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Франция создает коалицию по отправке военных инструкторов в Украину. Президент Эммануэль Макрон сказал, что его страна не хочет войны с Россией, однако будет помогать Украине.

Об этом Макрон сказал во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

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Президент Франции заявил, что многие партнеры уже согласились на это. Однако, кто присоединился к инициативе, он не рассказал.

"Об инструкторах на территории Украины, мы говорили об этом 26 февраля, если вы помните. Зеленский и его министр обороны четко выразили потребности Украины. Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их нужно будет эффективнее обучать на украинской территории. Это легитимное мероприятие", — сказал он.

Макрон также подчеркнул, что его страна не воюет с РФ, но будет делать все, что может помочь Украине обороняться. А, в частности, обучение военных — это легитимный запрос.

Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их нужно будет формировать — это десятки тысяч новых солдат. Более практично и эффективно в определенных условиях формировать этих людей лучше на украинских территориях.

"Почему мы должны подчиняться России, которая решит, что у нас нет права отправлять инструкторов? Мы не согласны с этими "красными линиями". Третье — мы решили, что мы хотим иметь коалицию, и уже многие наши партнеры дали согласие", — добавил. Макрон.

Напомним, что в Парламентской ассамблее НАТО призывают разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием. Ранее с таким призывом к странам Альянса обратился генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Такого же мнения и Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, считающий, что правила ведения войны допускают удары за пределами украинской территории.

Добавим, что Швеция уже разрешила Украине использовать поставленное им оружие для уничтожения целей на территории Российской Федерации. А вот в Германии против такой идеи.