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Маляр анонсувала гарні новини з фронту

10 червня 2023 14:55
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Маляр анонсувала гарні новини з фронту
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр та заступник комбрига 35 бригади морської піхоти Сергій Олійник. Фото: t.me/annamaliar/829
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про хороші новини з фронту. Швидше за все йдеться про успішне просування українських сил. 

Про це Ганна Маляр повідомила у своєму Telegram. 

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Гарні новини з фронту

У суботу, 10 червня, заступниця міністра оборони Ганна  Маляр розповіла, що є хороші новини з лінії зіткнення. Вона опублікувала фото, де разом з заступником комбрига славетної 35 бригади морської піхоти, яка зараз героїчно воює на сході, Сергієм Олійником читає зведення з поля бою.

"Читаємо найсвіжіші зведення з поля бою. Настрій гарний. Все буде Україна", — зазначила Маляр. 

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Допис Ганни Маляр у Telegram. Фото: скріншот

Зазначимо, що також сьогодні, 10 червня, речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий розповів, що Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Бахмутському, де нашим воїнам вдалось просунутися на 1400 метрів. Можливо, саме це стало радісною новиною для Ганни Маляр та Сергія Олійника. 

Нагадаємо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна вже почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

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