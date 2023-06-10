Маляр анонсировала хорошие новости с фронта
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о хороших новостях с фронта. Скорее всего, речь идет об успешном продвижении украинских сил.
Об этом Анна Маляр сообщила в своем Telegram.
Хорошие новости с фронта
В субботу, 10 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что есть хорошие новости с линии столкновения. Она опубликовала фото, где вместе с заместителем комбрига знаменитой 35-й бригады морской пехоты, которая сейчас героически воюет на востоке Сергеем Олейником, читает сводку с поля боя.
"Читаем самые свежие сводки с поля боя. Настроение хорошее. Все будет Украина", — отметила Маляр.
Отметим, что также сегодня, 10 июня, представитель Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый рассказал, что Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, на Бахмутском, где нашим воинам удалось продвинуться на 1400 метров. Возможно, именно это стало радостной новостью для Анны Маляр и Сергея Олейника.
Напомним, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина уже начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.