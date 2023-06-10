Маляр анонсировала хорошие новости с фронта

Заместитель министра обороны Анна Маляр и заместитель комбрига 35 бригады морской пехоты Сергей Олейник. Фото: t.me/annamaliar/829

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о хороших новостях с фронта. Скорее всего, речь идет об успешном продвижении украинских сил.

Об этом Анна Маляр сообщила в своем Telegram.

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Хорошие новости с фронта

В субботу, 10 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что есть хорошие новости с линии столкновения. Она опубликовала фото, где вместе с заместителем комбрига знаменитой 35-й бригады морской пехоты, которая сейчас героически воюет на востоке Сергеем Олейником, читает сводку с поля боя.

"Читаем самые свежие сводки с поля боя. Настроение хорошее. Все будет Украина", — отметила Маляр.

Пост Анны Маляр в Telegram. Фото: скриншот

Отметим, что также сегодня, 10 июня, представитель Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый рассказал, что Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, на Бахмутском, где нашим воинам удалось продвинуться на 1400 метров. Возможно, именно это стало радостной новостью для Анны Маляр и Сергея Олейника.

Напомним, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина уже начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.