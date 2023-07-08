Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Маляр нагадала досягнення України за 500 днів війни arrow

Маляр нагадала досягнення України за 500 днів війни

8 липня 2023 10:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Війна в Україні - Маляр нагадала головні досягнення ЗСУ
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Головне In.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У 500-й день війни в Україні заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала головні досягнення країни. За її словами, українська армія зруйнувала ілюзії ворога про взяття Києва за три дні та розвінчала міф про другу армію світу.

Про це Маляр повідомила у соцмережах.

Читайте також:

Маляр про війну в Україні

Заступниця міністра оборони нагадала такі ключові моменти:

  • 462 дні тому українська армія звільнила Київ та північну частину країни. Саме на той час російська преса почала говорити про свій перший "жест доброї волі";
  • Приблизно 451 день тому російський крейсер "Москва" було знищено;
  • 380 днів тому Україна одержала перші реактивні артилерійські системи Himars від своїх союзників;
  • 373 дні тому військові звільнили Зміїний острів;
  • 305 днів тому розпочався контрнаступ наших військ на Харківську область;
  • 273 дні тому було завдано першої атаки на Кримський міст, що серйозно ускладнило логістику противника;
  • 239 днів тому Херсон було повернено під управління України;
  • 113 днів тому суд Гааги видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна;
  • 80 днів тому Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони — Patriot від своїх партнерів;
  • 65 днів минуло з того моменту, коли українські Збройні сили вперше збили російську "гіперзвукову" ракету "Кинджал".
Маляр
Повідомлення Анни Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вже п'ятсот днів триває повномасштабне вторгнення Росії проти України. Втім, Збройні сили України успішно протистоять ворогові.

Також ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти зазнали серйозних втрат. Так, бійці ЗСУ за 500 днів війни ліквідували 233 440 російських солдатів.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз