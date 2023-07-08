Війна в Україні - Маляр нагадала головні досягнення ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Головне In.ua

У 500-й день війни в Україні заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала головні досягнення країни. За її словами, українська армія зруйнувала ілюзії ворога про взяття Києва за три дні та розвінчала міф про другу армію світу.

Про це Маляр повідомила у соцмережах.

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Заступниця міністра оборони нагадала такі ключові моменти:

462 дні тому українська армія звільнила Київ та північну частину країни. Саме на той час російська преса почала говорити про свій перший "жест доброї волі";

дні тому українська армія звільнила Київ та північну частину країни. Саме на той час російська преса почала говорити про свій перший "жест доброї волі"; Приблизно 451 день тому російський крейсер "Москва" було знищено;

день тому російський крейсер "Москва" було знищено; 380 днів тому Україна одержала перші реактивні артилерійські системи Himars від своїх союзників;

днів тому Україна одержала перші реактивні артилерійські системи Himars від своїх союзників; 373 дні тому військові звільнили Зміїний острів;

дні тому військові звільнили Зміїний острів; 305 днів тому розпочався контрнаступ наших військ на Харківську область;

днів тому розпочався контрнаступ наших військ на Харківську область; 273 дні тому було завдано першої атаки на Кримський міст, що серйозно ускладнило логістику противника;

дні тому було завдано першої атаки на Кримський міст, що серйозно ускладнило логістику противника; 239 днів тому Херсон було повернено під управління України;

днів тому Херсон було повернено під управління України; 113 днів тому суд Гааги видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна;

днів тому суд Гааги видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна; 80 днів тому Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони — Patriot від своїх партнерів;

днів тому Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони — Patriot від своїх партнерів; 65 днів минуло з того моменту, коли українські Збройні сили вперше збили російську "гіперзвукову" ракету "Кинджал".

Повідомлення Анни Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вже п'ятсот днів триває повномасштабне вторгнення Росії проти України. Втім, Збройні сили України успішно протистоять ворогові.

Також ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти зазнали серйозних втрат. Так, бійці ЗСУ за 500 днів війни ліквідували 233 440 російських солдатів.