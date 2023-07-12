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Маляр назвала напрямки, на яких ЗСУ продовжують наступати

12 липня 2023 22:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Конрнаступ ЗСУ: на яких напрямках захисники продовжують наступати
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України продовжують успішно працювати на всіх ділянках фронту та стримувати російських загарбників. Зокрема, на деяких напрямках ЗСУ сьогодні наступали та мають певні просування. 

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Де наступають ЗСУ

Відтак, сьогодні ЗСУ наступали на південному фланзі довкола Бахмута. Там Сили оборони мають просування та закріплюються на зайнятих рубежах.

Окрім цього, наші бійці виконували наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Військові виконують чимало задач, спрямованих на ослаблення ворога та відпрацювання обстановки до подальших дій", — додає Маляр. 

Ситуація на інших напрямках фронту

"Сили оборони України стримували сьогодні наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Успішно. Ворог не просунувся. Тривають важкі бої", — зазначає Ганна Маляр. 

 

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Повідомлення Ганни Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, що станом на 12 липня на Таврійському напрямку продовжуються важкі бої. За останню добу ворог понад 500 разів обстріляв позиції Сил оборони України. 

Додамо, ЗСУ на півдні ліквідували російського генерал-лейтенанта Цокова. У вересні він уже був поранений, але тоді вижив.

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