Ситуація на Таврійському напрямку станом на 12 липня

Український генерал Олександр Тарнавський. Фото: google

Станом на 12 липня на Таврійському напрямку продовжуються важкі бої. За останню добу ворог понад 500 разів обстріляв позиції Сил Оборони України.

Про це повідомляє генерал Олександр Тарнавський.

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За словами Тарнавського, впродовж минулої доби російські окупанти 19 разів атакували позиції ЗСУ та здійснили 585 обстрілів.

Водночас, артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1397 вогневих завдань за минулу добу.

Втрати ворога

Повідомляється, що втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот.

Серед військової техніки ЗСУ ліквідували 22 одиниці.

"Зокрема, 6 ББМ, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 БМ-21 "Град", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Supercam", зенітний ракетний комплекс "Бук", переносна РЛС "Кредо-М", РЕБ "Борисоглебськ" та автомобільна техніка. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога", — додає Тарнавський.

Повідомлення Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗСУ на півдні ліквідували російського генерал-лейтенанта Цокова. У вересні він уже був поранений, але тоді вижив.

Додамо, що Сирський показав, як ЗСУ точним пострілом ліквідували окупантів. Їхня аеророзвідка виявила військових РФ, яких було ліквідовано.