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Маляр назвала направления, на которых ВСУ продолжают наступать

12 июля 2023 22:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Конрнаступление ВСУ: на каких направлениях защитники продолжают наступать
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины продолжают успешно работать на всех участках фронта и сдерживать российских захватчиков. В частности, на некоторых направлениях ВСУ сегодня наступали и имеют определенные продвижения.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Где наступают ВСУ

Сегодня ВСУ наступали на южном фланге вокруг Бахмута. Там силы обороны имеют продвижение и закрепляются на занятых рубежах.

Кроме того, наши бойцы выполняли наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Военные выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий", — добавляет Маляр.

Ситуация по другим направлениям фронта

"Силы обороны Украины сдерживали сегодня наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Успешно. Враг не продвинулся. Продолжаются тяжелые бои", — отмечает Анна Маляр.

 

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Сообщение Анны Маляр. Фото: скриншот

Напомним, что на 12 июля на Таврическом направлении продолжаются тяжелые бои. За последние сутки враг более 500 раз обстрелял позиции Сил обороны Украины.

Добавим, ВСУ на юге ликвидировали российского генерал-лейтенанта Цокова. В сентябре он был ранен, но тогда выжил.

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