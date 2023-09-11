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Маляр про бої на півдні: подекуди вже прорвана перша лінія оборони ворога

11 вересня 2023 09:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Маляр про бої на півдні: подекуди вже прорвана перша лінія оборони ворога
Воїни ЗСУ йдуть у наступ. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збройні Сили України протягом минулого тижня звільнили 1,5 кв. км на південному напрямку. В деяких місцях лінія оборони росіян прорвана.

Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, українські війська стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але "вже подекуди прорвана перша лінія оборони росіян", і "наші війська рухаються далі".

"Є просування, певні успіхи. За минулий тиждень у нас там (на півдні) 1,5 кв. км звільнено", — сказала заступниця Міністра.

Наступ Сил оборони має успіх

Українські війська минулого тижня на півдні вдало наступали в районі Роботиного та Вербового.

"У ході наступальних дій минулого тижня у нас були успіхи південніше Роботиного і західніше Вербового", — сказала Ганна Маляр. 

Вона додала, що Збройні Сили України закріплюються у цих районах.

Раніше ми повідомляли, Сили оборони мали успіх у районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Загалом, за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.

Нагадаємо, 11 вересня українські оборонці звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Зараз ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.

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