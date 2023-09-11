Маляр о боях на юге: кое-где уже прорвана первая линия обороны врага
Вооруженные Силы Украины в течение прошлой недели освободили 1,5 кв. км в южном направлении. В некоторых местах линия обороны россиян прорвана.
Об этом во время включения из Military Media Center сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
ВСУ прорывает оборону врага
По ее словам, украинские войска сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны врага, но "уже кое-где прорвана первая линия обороны россиян" и "наши войска двигаются дальше".
"Есть продвижение, определенные успехи. За прошедшую неделю у нас там (на юге) 1,5 кв. км освобождены", — сказала заместитель Министра.
Наступление Сил обороны имеет успех
Украинские войска на прошлой неделе на юге удачно наступали в районе Работина и Вербового.
"В ходе наступательных действий на прошлой неделе у нас были успехи южнее Работина и западнее Вербового", — сказала Анна Маляр.
Она добавила, что Вооруженные Силы Украины закрепляются в этих районах.
Ранее мы сообщали, что Силы обороны имели успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. В общем, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 кв. км территории.
Напомним, 11 сентября украинские защитники освободили часть поселка Опросное возле Авдеевки в Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они добились успеха.