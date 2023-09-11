Маляр о боях на юге: кое-где уже прорвана первая линия обороны врага

Воины ВСУ идут в наступление. Фото: Генштаб

Вооруженные Силы Украины в течение прошлой недели освободили 1,5 кв. км в южном направлении. В некоторых местах линия обороны россиян прорвана.

Об этом во время включения из Military Media Center сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, украинские войска сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны врага, но "уже кое-где прорвана первая линия обороны россиян" и "наши войска двигаются дальше".

"Есть продвижение, определенные успехи. За прошедшую неделю у нас там (на юге) 1,5 кв. км освобождены", — сказала заместитель Министра.

Наступление Сил обороны имеет успех

Украинские войска на прошлой неделе на юге удачно наступали в районе Работина и Вербового.

"В ходе наступательных действий на прошлой неделе у нас были успехи южнее Работина и западнее Вербового", — сказала Анна Маляр.

Она добавила, что Вооруженные Силы Украины закрепляются в этих районах.

Ранее мы сообщали, что Силы обороны имели успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. В общем, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 кв. км территории.

Напомним, 11 сентября украинские защитники освободили часть поселка Опросное возле Авдеевки в Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они добились успеха.