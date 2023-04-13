Маляр о ситуации в Бахмуте: враг перегруппировал силы и совершает до 50 штурмов ежесуточно

Украинские военные продолжают удерживать оборону Бахмута. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Российские оккупанты не оставляют попыток полностью взять под контроль город Бахмут. На этом направлении враг сконцентрировал свои профессиональные подразделения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По словам Маляр, больше всего наступательных усилий российская армия применяет на Бахмутском направлении. Там оккупанты сконцентрировали свои самые профессиональные подразделения и используют значительное количество артиллерии и авиации.

"Ежесуточно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов. Не оставляя цели взять Бахмут под контроль, враг перегруппировал свои силы и средства на этом направлении", — сообщила замминистра.

Она заметила, что поскольку противник обычно проигрывает в уличных боях, он выбирает тактику тотального уничтожения построек и сооружений.

"Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности держать позиции в городе", — рассказала Маляр.

При этом, по ее словам, враг не добился своей цели. За Бахмут продолжаются тяжелые бои. Маляр отметила, что ситуация сложная, но контролируемая.

Напомним, ранее в сети показали, как выглядит сегодня уничтоженный, но не захваченный россиянами Бахмут.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что враг не смог повлиять на принятие решений командования на Бахмутском направлении и не смог подорвать мотивацию наших бойцов, несмотря на все усилия, направленные на эту цель. Он использует два инструмента информационной войны: сообщения о якобы своих успехах в разных формах и сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях относительно Бахмута.