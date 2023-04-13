Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Маляр о ситуации в Бахмуте: враг перегруппировал силы и совершает до 50 штурмов ежесуточно arrow

Маляр о ситуации в Бахмуте: враг перегруппировал силы и совершает до 50 штурмов ежесуточно

13 апреля 2023 22:29
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Маляр о ситуации в Бахмуте: враг перегруппировал силы и совершает до 50 штурмов ежесуточно
Украинские военные продолжают удерживать оборону Бахмута. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские оккупанты не оставляют попыток полностью взять под контроль город Бахмут. На этом направлении враг сконцентрировал свои профессиональные подразделения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также:

Что сегодня происходит в Бахмуте

По словам Маляр, больше всего наступательных усилий российская армия применяет на Бахмутском направлении. Там оккупанты сконцентрировали свои самые профессиональные подразделения и используют значительное количество артиллерии и авиации.

"Ежесуточно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов. Не оставляя цели взять Бахмут под контроль, враг перегруппировал свои силы и средства на этом направлении", — сообщила замминистра.

Она заметила, что поскольку противник обычно проигрывает в уличных боях, он выбирает тактику тотального уничтожения построек и сооружений.

"Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности держать позиции в городе", — рассказала Маляр.

При этом, по ее словам, враг не добился своей цели. За Бахмут продолжаются тяжелые бои. Маляр отметила, что ситуация сложная, но контролируемая.

Напомним, ранее в сети показали, как выглядит сегодня уничтоженный, но не захваченный россиянами Бахмут.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что враг не смог повлиять на принятие решений командования на Бахмутском направлении и не смог подорвать мотивацию наших бойцов, несмотря на все усилия, направленные на эту цель. Он использует два инструмента информационной войны: сообщения о якобы своих успехах в разных формах и сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях относительно Бахмута.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB