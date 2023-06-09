Маляр розповіла, чому РФ бреше про великі втрати України

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, чому РФ намагається показати більші втрати України. За її словами, нинішні війни відбуваються у двох вимірах — реальному та інформаційному.

Про це Ганна Маляр розповіла у своєму Telegram-каналі.

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Заступниця міністра оборони зазначила, що ще не створили військову техніку, яку неможливо знищити.

"Будь-яка сторона збройного конфлікту прагне показати втрати противника і засекречує свої втрати під час активної фази бойових дій", — розповіла Маляр.

Вона повідомила, що чим більше відкрито інформації про противника, тим простіше прорахувати його спроможності і плани.

За словами Маляр, росіяни також намагаються дізнатися інформацію через "вкидання" провокацій в інфопростір. Таким чином, противника можна змусити повідомити якомога більше інформації про себе.

"Для цього закидуються дуже завищені цифри в очікуванні, що ми, обурюючись, почнемо спростовувати і видамо якісь дані чи непрямі орієнтири на них. Або, скажімо, закидується інформація про зникнення Главкома чи інших командувачів — в очікуванні коментарів та спростувань з демонстрацією на фото та відео локацій — де ж вони насправді", — зазначила Маляр.

Вона додала, що потрібно розуміти, що Україна також воює інформацією, як і російські окупанти.

Нагадаємо, російські інтернет-пропагандисти почали масштабну спецоперацію, пов’язану із підривом Каховської ГЕС. Росіяни намагаються звинуватити у своєму злочині українську владу і особисто Володимира Зеленського.

Також ми писали, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад тисячу осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.