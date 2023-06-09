Уперше з березня ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів, — Генштаб

Українські військові. Фото: ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад тисячу осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 8 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад тисячу російських окупантів. Це один із рекордних показників російських втрат за час повномасштабної війни, більшими імовірні втрати загарбників були хіба що на початковому етапі вторгнення та на початку весни, під час битви за Бахмут.

Крім того, росіяни втратили 10 танків, 24 бронемашини, 34 артилерійські системи і чотири ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано;

танків — 3 901 (+10) од.;

бойових броньованих машин — 7 600 (+24) од.;

артилерійських систем — 3 702 (+34) од.;

РСЗВ — 599 (+4) од.;

засобів ППО — 359 (+4) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 299 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 247 (+7) од.;

крилатих ракет — 1171 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 410 (+26) од.;

спеціальної техніки — 502 (+2) од.

Втрати російської армії на 9 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що більшу кількість російських окупантів за добу українська армія знищувала лише кілька разів.

Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників. 17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.

6 березня ЗСУ знищили за добу 1060 російських військових. 10 числа українські захисники ліквідували 1010 окупантів. Наступного дня, 11 березня, добові втрати армії РФ становили аж 1090 ліквідованих військових.

А 15 березня Сили оборони України знищили орієнтовно 1040 російських загарбників.