Маляр рассказала, какую площадь освободили украинские военные на Бахмутском направлении

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны

За время контрнаступления украинские военные освободили около 47 квадратных километров под Бахмутом. На востоке страны немного меняется локальная динамика, однако это направление остается основным вражеского наступления.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Маляр рассказала, что российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

По ее словам, на Бахмутском направлении действительно горячо. Бои идут вокруг города как на юге, так и на севере. Заместитель министра обороны говорит, что на северном фланге в течение всей прошлой недели было очень горячо в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озеряновки. Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Маляр подчеркнула, что Бахмутское направление — направление украинского наступления на востоке. Там уже освобождено 47 квадратных километров. В течение прошлой недели в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озеряновки было деоккупировано 3 квадратных километра.

Карта боевых действий. Фото: Deepstatemap

Заместитель главы Минобороны напомнила, что две недели назад эпицентрами боев на востоке было Купянское направление. Активным остается Лиманский. Количество обстрелов там остается высоким.

По словам Маляр, на Купянском направлении украинские военные каждый день отбивают по несколько российских атак. На Лиманском — враг пытается активно двигаться в районах Новоегоровки и Белогоровки, однако ВСУ их мощно останавливают.

Маляр говорит, что очень горячо на Авдеевском и Марьинском направлениях. На прошлой неделе противник пытался наступать в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Украинские военные находятся в активной обороне.

"Это очень активная работа, хотя в новостях это просто фраза: "Идут бои", — отметила заместитель министра обороны.

По ее словам, если в целом анализировать по востоку, то интенсивность остается той же. Враг осуществляет около 8 тысяч обстрелов в неделю и использует примерно 400 тысяч боеприпасов.

Напомним, украинские военные продвинулись на западе Запорожской области. Ряд подготовленных российских оборонных позиций может быть менее сложной задачей для Сил обороны Украины.

Также мы писали, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 460 российских оккупантов. Враг также продолжает терять танки, беспилотники, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другую важную технику для ведения войны.