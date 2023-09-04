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Втрати окупантів на 4 вересня: оновлені дані Генштабу ЗСУ

4 вересня 2023 08:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втрати окупантів на 4 вересня: оновлені дані Генштабу ЗСУ
Український військовий зі зброєю. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За минулу добу українські військові ліквідували 460 російських окупантів. Ворог також продовжує втрачати танки, безпілотники, бойові броньовані машини, артилерійські системи та іншу важливу техніку для ведення війни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів за час війни:

  • особового складу — близько 265 120 (+460) осіб;
  • танків — 4 480 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 8 663 (+14) одиниць;
  • артилерійських систем — 5 611 (+29) одиниць;
  • РСЗВ — 741 (+2) одиниць;
  • засоби ППО — 503 (+1) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 481 (+37);
  • крилаті ракети — 1 447 (+0);
  • кораблі/катери — 19 (+1) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8 149 (+47) одиниць;
  • спеціальна техніка — 847 (+6).
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Орієнтовні втрати ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, розпочалася 558 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро протистояти ворогу та бити по його районах зосередження.

Також ми писали, що українські військові просунулися на заході Запорізької області. Низка підготовлених російських оборонних позицій може бути менш складним завданням для Сил оборони України.

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