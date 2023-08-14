Втрати окупантів на 14 серпня: дані Генштабу ЗСУ
Українські захисники продовжують вести активну боротьбу проти російських окупантів. Так, минулої доби було ліквідовано 530 російських солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати окупантів за 14 серпня
Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 14 серпня 2023 року такі:
- особового складу — близько 254380 (+530) осіб ліквідовано;
- танків — 4306 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин 8354 — (+19) одиниць;
- артилерійських систем — 5099 (+27) одиниць;
- РСЗВ — 714 (+1) одиниць;
- засобів ППО — 479 (+2) одиниць;
- літаків — 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 313 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4213 (+9);
- крилатих ракет — 1379 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7562 (+19) одиниць;
- спеціальної техніки — 766 (+6).
Нагадаємо, що в ніч на 14 серпня російський супротивник здійснив масований наліт, використовуючи безпілотні ударні апарати та ракети класу "повітря-земля". Втім, Повітряні сили ЗСУ успішно знищили ворожі цілі.
Своєю чергою, минулої доби противник завдав 2 ракетних, 43 повітряних атак і близько 55 залпових обстрілів, цілями яких стали позиції українських сил і населені пункти України.