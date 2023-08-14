Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати окупантів на 14 серпня: дані Генштабу ЗСУ arrow

Втрати окупантів на 14 серпня: дані Генштабу ЗСУ

14 серпня 2023 08:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Втрати окупантів на 14 серпня: дані Генштабу ЗСУ
Збройні сили України завдають удару по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські захисники продовжують вести активну боротьбу проти російських окупантів. Так, минулої доби було ліквідовано 530 російських солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати окупантів за 14 серпня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 14 серпня 2023 року такі:

  • особового складу — близько 254380 (+530) осіб ліквідовано;
  • танків — 4306 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин 8354 — (+19) одиниць;
  • артилерійських систем — 5099 (+27) одиниць;
  • РСЗВ — 714 (+1) одиниць;
  • засобів ППО — 479 (+2) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 313 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4213 (+9);
  • крилатих ракет — 1379 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7562 (+19) одиниць;
  • спеціальної техніки — 766 (+6).
ВСУ
Втрати окупантів на 14 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що в ніч на 14 серпня російський супротивник здійснив масований наліт, використовуючи безпілотні ударні апарати та ракети класу "повітря-земля". Втім, Повітряні сили ЗСУ успішно знищили ворожі цілі.

Своєю чергою, минулої доби противник завдав 2 ракетних, 43 повітряних атак і близько 55 залпових обстрілів, цілями яких стали позиції українських сил і населені пункти України.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз