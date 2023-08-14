Втрати окупантів на 14 серпня: дані Генштабу ЗСУ

Збройні сили України завдають удару по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують вести активну боротьбу проти російських окупантів. Так, минулої доби було ліквідовано 530 російських солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати окупантів за 14 серпня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 14 серпня 2023 року такі:

особового складу — близько 254380 (+530) осіб ліквідовано;

танків — 4306 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин 8354 — (+19) одиниць;

артилерійських систем — 5099 (+27) одиниць;

РСЗВ — 714 (+1) одиниць;

засобів ППО — 479 (+2) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 313 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4213 (+9);

крилатих ракет — 1379 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7562 (+19) одиниць;

спеціальної техніки — 766 (+6).

Втрати окупантів на 14 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що в ніч на 14 серпня російський супротивник здійснив масований наліт, використовуючи безпілотні ударні апарати та ракети класу "повітря-земля". Втім, Повітряні сили ЗСУ успішно знищили ворожі цілі.

Своєю чергою, минулої доби противник завдав 2 ракетних, 43 повітряних атак і близько 55 залпових обстрілів, цілями яких стали позиції українських сил і населені пункти України.