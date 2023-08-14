Маляр рассказала, на каких направлениях фронта ВСУ достигли успеха

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что сейчас происходит на самых горячих направлениях фронта. По ее словам, на некоторых из них бойцы ВСУ достигли успеха.

Об этом Анна Маляр рассказала в своем Telegram-канале.

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Восток Украины

Российские оккупанты продолжают наступательные действия.

"После активизации российских войск на Купянском и Лиманском направлениях наши защитники смогли не допустить продвижения врага и ощутимо уменьшили его наступательный потенциал", — рассказала Маляр.

По ее словам, сейчас на востоке фиксируется определенное сокращение количества обстрелов и использованных врагом боеприпасов. Она подчеркнула, что это не значит, что враг отступил от своих планов. Российские захватчики перегруппировываются и пытаются восстановить утраченные способности.

Маляр рассказала, что на Купянском и Лиманском направлениях ситуация сложная. Войска РФ постоянно атакуют. Бойцы ВСУ отбивают атаки.

"На Купянском направлении противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области, осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне", — сообщила Маляр.

На Лиманском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия с целью вытеснения украинских военных в районе Серебрянского леса Донецкой области, однако безуспешно.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Противник пытается остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение в районах западнее Клещеевки, западнее Андреевки, Курдюмовки.

"За прошедшую неделю, освобожденная территория на Бахмутском направлении увеличена на 3 кв.км и в целом освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 40 кв.км", — рассказала Маляр.

На Авдеевском и Марьинском направлениях российские оккупанты пытаются наступать с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и окружения города Авдеевка. Украинские военные не дают противнику реализовать планы. Продолжаются горячие бои. Сейчас ситуация напряженная и сложная.

Маляр рассказала, что враг также постоянно предпринимает безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

Юг Украины

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бои продолжаются.

"В направлении Урожайное, южнее и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщила Маляр.

Она добавила, что в ходе контрнаступления Силы обороны Таврического направления продолжают освобождение населенного пункта Урожайное.

Пост Маляр. Фото: скриншот

Пост Маляр. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 14 августа, украинские военные поразили командный пункт российских оккупантов возле Мариуполя Донецкой области.

Также мы писали, что украинские защитники продолжают активную борьбу против российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано 530 российских солдат.