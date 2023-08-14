ЗСУ уразили російський командний пункт біля Маріуполя

Дим після "прильоту". Фото: соцмережі

Сьогодні, 14 серпня, українські військові уразили командний пункт російських окупантів біля Маріуполя Донецької області.

Про це повідомляє відділ Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Читайте також:

Ураження командного пункту РФ

"Сьогодні близько 11 години Сили оборони України уразили командний пункт російських військ в селі Юрʼївка, неподалік тимчасово окупованого Маріуполя", — йдеться у повідомленні.

Допис СтратКому ЗСУ. Фото: t.me/AFUStratCom

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав наслідки "прильоту" у Юр'ївці.

Ураження командного пункту РФ. Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, бійці Волинської бригади тероборони професійно атакували FPV-дронами бойову машину росіян. Окрім того, у ворога щонайменше два "трьохсотих".

Також ми писали, у ніч проти 14 серпня російський противник здійснив масований наліт, використовуючи безпілотні ударні апарати та ракети класу "повітря-земля". Втім, Повітряні сили ЗСУ успішно знищили ворожі цілі.