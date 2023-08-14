Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ уразили російський командний пункт біля Маріуполя arrow

ЗСУ уразили російський командний пункт біля Маріуполя

14 серпня 2023 17:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ уразили російський командний пункт біля Маріуполя
Дим після "прильоту". Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 14 серпня, українські військові уразили командний пункт російських окупантів біля Маріуполя Донецької області.

Про це повідомляє відділ Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Читайте також:

Ураження командного пункту РФ

"Сьогодні близько 11 години Сили оборони України уразили командний пункт російських військ в селі Юрʼївка, неподалік тимчасово окупованого Маріуполя", — йдеться у повідомленні.

null
Допис СтратКому ЗСУ. Фото: t.me/AFUStratCom

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав наслідки "прильоту" у Юр'ївці.

null
Ураження командного пункту РФ. Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, бійці Волинської бригади тероборони професійно атакували FPV-дронами бойову машину росіян. Окрім того, у ворога щонайменше два "трьохсотих".

Також ми писали, у ніч проти 14 серпня російський противник здійснив масований наліт, використовуючи безпілотні ударні апарати та ракети класу "повітря-земля". Втім, Повітряні сили ЗСУ успішно знищили ворожі цілі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз