ЗСУ уразили російський командний пункт біля Маріуполя
Сьогодні, 14 серпня, українські військові уразили командний пункт російських окупантів біля Маріуполя Донецької області.
Про це повідомляє відділ Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Ураження командного пункту РФ
"Сьогодні близько 11 години Сили оборони України уразили командний пункт російських військ в селі Юрʼївка, неподалік тимчасово окупованого Маріуполя", — йдеться у повідомленні.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав наслідки "прильоту" у Юр'ївці.
Нагадаємо, бійці Волинської бригади тероборони професійно атакували FPV-дронами бойову машину росіян. Окрім того, у ворога щонайменше два "трьохсотих".
Також ми писали, у ніч проти 14 серпня російський противник здійснив масований наліт, використовуючи безпілотні ударні апарати та ракети класу "повітря-земля". Втім, Повітряні сили ЗСУ успішно знищили ворожі цілі.